Основные признаки патологии печени и желчевыводящих путей

«Пожелтение кожи, склер — например синдром Жильбера, это еще один признак. Нужно обследоваться на эту патологию. Хотя бы проверить уровень билирубина», — отмечает эксперт.

Тяжесть в правом подреберье, особенно после приема пищи — один из наиболее частых признаков сбоя в желчном. Такой симптом говорит о том, что желчный пузырь не может сократиться, потому что он гипотоничный. Мы чувствуем это, как болевой симптом.Понос после любого приема пищи свидетельствует о гипермоторном желчном пузыре, он интенсивно сокращается, желчь вызывает усиленную перистальтику кишечника, в результате имеем понос.Нарушение усвоения жирорастворимых витаминов (D, А, Е, К) — скорее, не симптом, а следствие нарушений в работе желчного пузыря. Проявляется сухостью кожи и пяток, возможно даже появление трещин, «гусинной» кожи на предплечьях.Аналогичная ситуация с нарушением усвоения омега-3 — индекс должен быть не ниже 8, тогда риск сердечно-сосудистых заболеваний будет низким.Увеличение или уменьшение размеров печени, камни, полипы, перекруты, изгибы желчного — это уже грубая патология, которая отражается на анатомическом строении органа. При визуальном осмотре или даже при ощупывании диагностировать это нельзя. Только с помощью УЗИ.