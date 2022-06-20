Эксперт рассказала, какие факторы влияют на здоровье суставов

«Выделю несколько главных привычек, убивающих суставы. В первую очередь, это неудобная обувь. Высокий каблук-шпилька, тесная обувь, скошенные каблуки у мужчин. Смещается центр тяжести, получаем нагрузку на позвоночник, суставы, ухудшается кровообращение и питание суставной ткани. Следите за обувью, меняйте на удобную», — говорит эксперт.

Сегодня на суставы жалуются многие, не только люди преклонного возраста, но и молодежь. Остеопороз, артрит, артроз — диагнозов много. Можно ли решить проблему без лекарств и как сохранить здоровье суставов?Не самым благотворным образом на наши суставы влияет продолжительная, однотипная работа. Особенно, сидячая в офисе. Неминуемы застойные явления в тканях, в результате ухудшается кровоснабжение и органов, и суставов. Выход — каждый час прерываться на физкультминутку.Старайтесь избегать переохлаждений, холод — враг наших суставов, который провоцирует развитие воспалений.Огромное влияние оказывает еда. Откажитесь от продуктов, закисляющих организм: сахар, мучное, алкоголь, мясо. В кислой среде прекрасно себя чувствуют бактерии и вирусы. Чтобы справиться с ними, организм начинает буквально забирать минералы из костей, суставов, зубов. В первую очередь, речь идет про кальций.В противовес закислению добавляем в меню щелочные продукты (больше зелени, свежих овощей).Вовремя отслеживаем и восполняем дефициты минералов и витаминов. При их нехватке организму просто неоткуда брать строительный материал для костной и суставной ткани. Дефицит есть практически у всех.