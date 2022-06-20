Как понять, усваиваются ли витамины из продуктов?

«В природных источниках витамины спрятаны за клеточными стенками и связаны с белками, коферментами. Сколько попадет витаминов в организм, зависит от множества факторов: это обработка, сочетание продуктов между собой, хранение», — говорит эксперт.

То, что вы употребляете большое количество овощей и фруктов, еще не говорит о том, что ваш организм получает витамины в нужном объеме и, самое главное, усваивает их.В клетках всех продуктов, которые мы потребляем, происходят невидимые нашему глазу процессы. Назовем их клеточным дыханием.Если скорость дыхания высокая, овощ желательно съесть как можно быстрее свежим. Тогда он отдаст вам максимум содержащихся в нем полезных компонентов. Именно поэтому желательно отдавать предпочтение местным сезонным овощам и фруктам, а не привезенным издалека.Продукты с высокой скоростью клеточного дыхания: спаржа, брокколи, грибы, горох, артишоки, брюссельская капуста, зеленый лук, бобы.Например, брокколи спустя неделю хранения в холодильнике полностью теряет содержащийся в ней витамин С.Продукты со средней скоростью клеточного дыхания: абрикосы, капуста, морковь, инжир, нектарины, персики, груши, перец, сливы, молодой картофель, помидоры.С низкой и очень низкой скоростью (могут храниться): яблоки, чеснок, виноград, лук, картофель, сухофрукты и орехи.Разрушает содержащиеся в овощах витамины и термообработка, в том числе варка. Поэтому по возможности старайтесь есть овощи свежими или запеченными. А вот многие минералы, в отличие от витаминов, лучше усваиваются после термической обработки пищи, например, железо и цинк.Помидоры лучше употреблять вместе с жирами, так повышается усвояемость содержащихся в них каротиноидов.