Как понять, усваиваются ли витамины из продуктов?

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овощи

Диетолог Яна Прудникова рассказала, как правильно употреблять овощи и фрукты, чтобы сохранить максимум их полезных свойств, и как понять, усваиваются ли вообще витамины с пищей. 

То, что вы употребляете большое количество овощей и фруктов, еще не говорит о том, что ваш организм получает витамины в нужном объеме и, самое главное, усваивает их. 

«В природных источниках витамины спрятаны за клеточными стенками и связаны с белками, коферментами. Сколько попадет витаминов в организм, зависит от множества факторов: это обработка, сочетание продуктов между собой, хранение», — говорит эксперт. 

В клетках всех продуктов, которые мы потребляем, происходят невидимые нашему глазу процессы. Назовем их клеточным дыханием.  
Нужно ли сдавать анализы для приема витаминов?

Если скорость дыхания высокая, овощ желательно съесть как можно быстрее свежим. Тогда он отдаст вам максимум содержащихся в нем полезных компонентов. Именно поэтому желательно отдавать предпочтение местным сезонным овощам и фруктам, а не привезенным издалека. 
Какие продукты оптимально сочетаются между собой?

Продукты с высокой скоростью клеточного дыхания:    спаржа, брокколи, грибы, горох, артишоки, брюссельская капуста, зеленый лук, бобы. 
Ежедневно нужно употреблять 400 граммов фруктов и овощей

Например, брокколи спустя неделю хранения в холодильнике полностью теряет содержащийся в ней витамин С. 
Нужно ли сдавать анализы для приема витаминов?
Нужно ли сдавать анализы для приема витаминов?


Продукты со средней скоростью клеточного дыхания: абрикосы, капуста, морковь, инжир, нектарины, персики, груши, перец, сливы, молодой картофель, помидоры.
Какие продукты оптимально сочетаются между собой?
Какие продукты оптимально сочетаются между собой?


С низкой и очень низкой скоростью (могут храниться): яблоки, чеснок, виноград, лук, картофель, сухофрукты и орехи. 
Ежедневно нужно употреблять 400 граммов фруктов и овощей
Ежедневно нужно употреблять 400 граммов фруктов и овощей


Разрушает содержащиеся в овощах витамины и термообработка, в том числе варка. Поэтому по возможности старайтесь есть овощи свежими или запеченными. А вот многие минералы, в отличие от витаминов, лучше усваиваются после термической обработки пищи, например, железо и цинк. 

Помидоры лучше употреблять вместе с жирами, так повышается усвояемость содержащихся в них каротиноидов.
Яна Прудникова
Яна Прудникова
Здоровье
Гастроэнтеролог, диетолог
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