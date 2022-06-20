Врач Захарова советует диабетикам пить яблочный уксус в определенное время дня
Если у вас диабет 2 типа, вы должны найти альтернативные способы повышения чувствительности к инсулину и регулирования уровня сахара в крови. Диета обеспечивает необходимые средства для достижения этой цели, и было показано, что некоторые продукты особенно полезны.
"Употребление яблочного уксуса перед сном может помочь смягчить последствия повышения уровня сахара в крови по утрам. Уникальный уксус, обычно используемый для домашней кухни и гомеопатических лекарств, рекламируется за его бесчисленные преимущества, включая потерю веса. Употребление ингредиента перед сном может помочь благоприятно повлиять на концентрацию глюкозы в состоянии бодрствования при диабете 2 типа", - говорит врач общей практике Татьяна Захарова, специально для МедикФорум.
Учитывая важность поддержания приемлемого уровня глюкозы в крови, существует большой интерес к выявлению продуктов и моделей диеты, которые помогут людям с диабетом управлять своим состоянием.
«Антигликемический эффект уксусной кислоты, обнаруженный в яблочном уксусе, объясняется снижением усвоения крахмала и/или задержкой опорожнения желудка», - добавлялет Захарова.
Врач Захарова напомнила, что отказ от рафинированных углеводов и сахара является «самым эффективным и самым здоровым способом» регулирования уровня сахара в крови.
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