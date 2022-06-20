Врач Захарова советует диабетикам пить яблочный уксус в определенное время дня

"Употребление яблочного уксуса перед сном может помочь смягчить последствия повышения уровня сахара в крови по утрам. Уникальный уксус, обычно используемый для домашней кухни и гомеопатических лекарств, рекламируется за его бесчисленные преимущества, включая потерю веса. Употребление ингредиента перед сном может помочь благоприятно повлиять на концентрацию глюкозы в состоянии бодрствования при диабете 2 типа", - говорит врач общей практике Татьяна Захарова, специально для МедикФорум.

«Антигликемический эффект уксусной кислоты, обнаруженный в яблочном уксусе, объясняется снижением усвоения крахмала и/или задержкой опорожнения желудка», - добавлялет Захарова.



