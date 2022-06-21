Какие симптомы говорят, что у вас панкреатит: объясняет врач
Панкреатит означает воспаление поджелудочной железы, при котором могут нарушаться важные функции органа, что способно привести к серьезным и опасным симптомам.
Поджелудочная железа, расположенная позади желудка в задней части брюшной полости, производит ферменты, которые играют ключевую роль в пищеварении, а также гормоны инсулин и глюкагон, регулирующие уровень сахара в крови. Панкреатит, подразумевающий ее воспаление, может оказаться тяжелым в своих последствиях состоянием, – об этом в интервью «МедикФорум» напомнил врач Евгений Ширяев.
«Симптомы панкреатита различаются в зависимости от типа заболевания, но как острое, так и хроническое воспаление обычно вызывают боль в левой верхней части живота», - сказал врач.
Симптомы острого панкреатита.Заболевание возникает внезапно и беспокоит только короткое время.
- Боль в верхней части живота с иррадиацией в спину, как будто опоясывающая тело.
- Расстройство желудка.
- Тошнота.
- Дискомфорт в верхней части живота.
- Лихорадка, чувство слабости.
- Вздутие живота.
Симптомы хронического панкреатита. Он является продолжающимся заболеванием, которое способно нанести органу необратимый ущерб: постоянно воспаленная железа становится подверженной раку. Клиническая картина хронического воспаления характеризуется рецидивирующими симптомами.
«Иногда боль в верхней части живота может возникать внезапно и очень сильно, но реже она бывает тупой и ощущается как стойкое явление. В 10 процентах случаев пострадавшие вообще не замечают никакой боли», - заметил Ширяев.
Какие еще признаки возможны.
- Ощущение переполненности и тошнота после еды.
- Непроизвольная потеря веса.
- Стеаторея – жирный, липкий и дурно пахнущий стул.
- Газы и вздутие живота.
- Нарушения, характерные для сахарного диабета.
Кроме того, негативное влияние на соотношение и работу ферментов поджелудочной железы оказывает курение.
Другим распространенным триггером воспаления поджелудочной являются камни в желчном пузыре.
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Евгений Ширяев
Здоровье
врач-хирург высшей квалификационной категории
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