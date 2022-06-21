Какие симптомы говорят, что у вас панкреатит: объясняет врач

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боль в животе

Панкреатит означает воспаление поджелудочной железы, при котором могут нарушаться важные функции органа, что способно привести к серьезным и опасным симптомам.

Поджелудочная железа, расположенная позади желудка в задней части брюшной полости, производит ферменты, которые играют ключевую роль в пищеварении, а также гормоны инсулин и глюкагон, регулирующие уровень сахара в крови. Панкреатит, подразумевающий ее воспаление, может оказаться тяжелым в своих последствиях состоянием, – об этом в интервью «МедикФорум» напомнил врач Евгений Ширяев.

«Симптомы панкреатита различаются в зависимости от типа заболевания, но как острое, так и хроническое воспаление обычно вызывают боль в левой верхней части живота», - сказал врач.

Симптомы острого панкреатита.Заболевание возникает внезапно и беспокоит только короткое время.
  • Боль в верхней части живота с иррадиацией в спину, как будто опоясывающая тело.
  • Расстройство желудка.
  • Тошнота.
  • Дискомфорт в верхней части живота.
  • Лихорадка, чувство слабости.
  • Вздутие живота.
Насколько серьезными могут быть такие симптомы, зависит от интенсивности воспаления, в некоторых случаях острый панкреатит требует госпитализации.

Симптомы хронического панкреатита. Он является продолжающимся заболеванием, которое способно нанести органу необратимый ущерб: постоянно воспаленная железа становится подверженной раку. Клиническая картина хронического воспаления характеризуется рецидивирующими симптомами.

«Иногда боль в верхней части живота может возникать внезапно и очень сильно, но реже она бывает тупой и ощущается как стойкое явление. В 10 процентах случаев пострадавшие вообще не замечают никакой боли», - заметил Ширяев.

Какие еще признаки возможны.
  • Ощущение переполненности и тошнота после еды.
  • Непроизвольная потеря веса.
  • Стеаторея – жирный, липкий и дурно пахнущий стул.
  • Газы и вздутие живота.
  • Нарушения, характерные для сахарного диабета.
Почему возникает панкреатит. Чрезмерное употребление алкоголя считается основной причиной хронического панкреатита примерно в 80% случаев и триггером острого панкреатита в 20-40% случаев. Алкоголь или продукт его распада альдегид оказывает прямое токсическое действие на клетки поджелудочной железы, это приводит к ранней и неадекватной активации ферментов поджелудочной железы.

Кроме того, негативное влияние на соотношение и работу ферментов поджелудочной железы оказывает курение.

Другим распространенным триггером воспаления поджелудочной являются камни в желчном пузыре.

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Евгений Ширяев
Евгений Ширяев
Здоровье
врач-хирург высшей квалификационной категории
Теги : панкреатит, симптомы заболевания, Евгений Ширяев