Какие симптомы говорят, что у вас панкреатит: объясняет врач

«Симптомы панкреатита различаются в зависимости от типа заболевания, но как острое, так и хроническое воспаление обычно вызывают боль в левой верхней части живота», - сказал врач.

Боль в верхней части живота с иррадиацией в спину, как будто опоясывающая тело.

Расстройство желудка.

Тошнота.

Дискомфорт в верхней части живота.

Лихорадка, чувство слабости.

Вздутие живота.

«Иногда боль в верхней части живота может возникать внезапно и очень сильно, но реже она бывает тупой и ощущается как стойкое явление. В 10 процентах случаев пострадавшие вообще не замечают никакой боли», - заметил Ширяев.

Ощущение переполненности и тошнота после еды.

Непроизвольная потеря веса.

Стеаторея – жирный, липкий и дурно пахнущий стул.

Газы и вздутие живота.

Нарушения, характерные для сахарного диабета.