Как заметить ожирение печени: врач называет «паукообразный знак» на лице

«У большого количества людей с НАЖБП длительное время нет видимых симптомов, и они не знают, что их печень подверглась ожирению. Тем не менее, это состояние способно вызывать появление некоторых признаков по мере своего прогрессирования – одним из них являются паукообразные невусы, которые вы можете заметить», - рассказала в интервью британский врач Дебора Ли.









«Когда возникают паукообразные невусы, местом их появления может стать лицо, шея, туловище, руки», - уточняет медик.

Тупая или ноющая боль в верхней правой части живота (над правой нижней частью ребер).

Экстремальная усталость.

Необъяснимая потеря веса.

Слабость.



