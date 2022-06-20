Как заметить ожирение печени: врач называет «паукообразный знак» на лице
Ожирение печени разной степени интенсивности присуще сегодня каждому четвертому взрослому человеку, считают врачи.
Ожирение печени, о котором идет речь, – это НАЖБП, жировая болезнь печени неалкогольного происхождения. Специалисты предупреждают, что во многих случаях проблему долго нельзя заметить, поскольку она никак не выражается внешними симптомами, пока не достигнет поздних стадий (когда повышается риск того, что печень подвергнется опасным процессам деформации ткани).
«У большого количества людей с НАЖБП длительное время нет видимых симптомов, и они не знают, что их печень подверглась ожирению. Тем не менее, это состояние способно вызывать появление некоторых признаков по мере своего прогрессирования – одним из них являются паукообразные невусы, которые вы можете заметить», - рассказала в интервью британский врач Дебора Ли.
Что такое паукообразные невусы? Известные также как паукообразная ангиома, они представляют собой кожное поражение, вызванное аномальным расширением концевых участков кровеносных сосудов, находящихся прямо под кожей. Каждое такое поражение содержит центральный красный узелок, от которого расходятся в разные стороны красноватые капилляры – это напоминает паутину или даже самих пауков.
Доктор Ли констатирует, что «паукообразный знак ожиревшей печени» может проявляться как одиночное поражение или же таких отметин может быть несколько. Заметить их можно на лице.
«Когда возникают паукообразные невусы, местом их появления может стать лицо, шея, туловище, руки», - уточняет медик.
Другие симптомы жировой болезни печени. Ожирение печени проходит четыре основных этапа, и если возникают какие-то внешние признаки, это обычно означает, что начальный этап уже преодолен. Вот почему важно обращаться к врачу, если возникают следующие изменения.
- Тупая или ноющая боль в верхней правой части живота (над правой нижней частью ребер).
- Экстремальная усталость.
- Необъяснимая потеря веса.
- Слабость.
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Дебора Ли (Deborah Lee)
Здоровье
врач интернет-аптеки Dr Fox Online Pharmacy., медицинский писатель
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