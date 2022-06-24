5 основных причин варикоза
Миллионы россиян сталкиваются с варикозным расширением вен. Гораздо легче не допустить этого расстройства, чем бороться, с ним, но для этого важно знать причины варикоза.
Возраст
Это одна из основных причин варикозного расширения вен. Старение вызывает естественный износ вен, что приводит к их ослаблению. Это также вызывает растяжение вен, что и рождает варикоз.
Пол
Пол человека также является определяющим фактором наличия варикозного расширения вен. Женщины более склонны к варикозу, чем мужчины. Это связано с изменением гормонов во время менструации, что также вызывает растяжение вен. Беременные женщины чаще страдают от варикоза, так как во время беременности увеличивается приток крови, вызывая растяжение вен. Менопауза также вызывает это состояние.
Наследственность
Варикозное расширение вен может передаваться через гены. Если у кого-то есть семейная история варикоза, нужно уделять особое внимание профилактике варикоза.
Ожирение
Избыточный вес или ожирение также могут привести к варикозному расширению вен. Дополнительный вес создает избыточное давление на вены, заставляя их либо ослабевать, либо скручиваться.
Движения тела
Люди, которые стоят или сидят в одном и том же месте и положении в течение длительного периода времени, подвергаются более высокому риску развития варикозного расширения вен. Статическая поза нарушает кровоток, вызывая закупорку вен. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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