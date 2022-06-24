Гинеколог объяснила, почему не нужно использовать гель для интимной гигиены

«Всё, что есть на половых органах, защищает слизистую влагалища от флоры, которая находится в окружающей среде. Не нужно мыться с мылом до скрипа. Нормальная флора влагалища не выдержит такого ухода, как итог — воспаление и дисбактериоз, лечение антибиотиком и рост грибка», — говорит эксперт.

Тема интимной гигиены очень деликатная и мало обсуждаемая. А недосказанность порождает не только незнание элементарных правил, но и ошибки на практике.Доктор отмечает, что достаточно гигиенических процедур два раза в день с использованием только воды. Этого достаточно!Если вы все-таки решили использовать гель для интимной гигиены, внимательно смотрите на его уровень рН.Нормальная pH влагалища колеблется от 3,8 до 4,5. В этом промежутке может жить здоровая микрофлора. Уровень pH обычного твердого мыла гораздо выше — от 9, жидкого — от 6. Естественная микрофлора просто не в состоянии выдержать такой удар.Выбирайте средства с нейтральным pH, и здесь совершенно не имеет значения цена средства. Смотрите на pH и на состав. Допустимо, чтобы среди ингредиентов была молочная кислота и глицерин, который увлажнит кожу и сделает ее мягче. Но обычная вода — гораздо доступнее, экономнее и без рисков.