Аллергия? Ищите проблему в кишечнике

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маска от аллергии

Причину аллергии нужно искать в кишечнике. Такое мнение высказала клинический фармаколог Анжела Степусь.

«Во-первых, нужно понять, что вообще такое аллергия. По своей сути аллергия — это реакция иммунной клетки на вторжение инородного материала. При этом происходит перевозбуждение иммунитета, и он выходит из состояния равновесия», — говорит эксперт.

Именно в этот момент мы и видим проявление аллергических реакций. Это может быть астма, экзема, ринит… Все, что угодно, вариантов множество в зависимости от индивидуальных особенностей организма.

Кто же разрешил этому инородному агенту-провокатору иммунитета проникнуть внутрь?

Дело в нарушении защитной оболочки между внешним миром и внутренним микрокосмосом нашего тела. Где находится эта самая оболочка? Проникать внутрь нас внешние агенты могут через кожу, дыхательные пути и через кишечник.

Почему при возникновении аллергии нужно лечить кишечник?


Последний путь, то есть кишечный, — самый популярный. Ведь в кишечнике формируется 70% нашего иммунитета. Поэтому как только это место становится уязвимым, наш иммунитет также слабеет.

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Чтобы убрать этот фактор риска, нужно остановить все воспалительные процессы в кишечнике, залатать в нем все «дыры», поощрять рост нового здорового иммунного слоя (полезный микробиом).
Анжела Степусь
Анжела Степусь
Здоровье
Клинический фармаколог
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Теги : Анжела Степусь, аллергия, микробиом кишечника
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