Аллергия? Ищите проблему в кишечнике

«Во-первых, нужно понять, что вообще такое аллергия. По своей сути аллергия — это реакция иммунной клетки на вторжение инородного материала. При этом происходит перевозбуждение иммунитета, и он выходит из состояния равновесия», — говорит эксперт.

Именно в этот момент мы и видим проявление аллергических реакций. Это может быть астма, экзема, ринит… Все, что угодно, вариантов множество в зависимости от индивидуальных особенностей организма.Кто же разрешил этому инородному агенту-провокатору иммунитета проникнуть внутрь?Дело в нарушении защитной оболочки между внешним миром и внутренним микрокосмосом нашего тела. Где находится эта самая оболочка? Проникать внутрь нас внешние агенты могут через кожу, дыхательные пути и через кишечник.Последний путь, то есть кишечный, — самый популярный. Ведь в кишечнике формируется 70% нашего иммунитета. Поэтому как только это место становится уязвимым, наш иммунитет также слабеет.Чтобы убрать этот фактор риска, нужно остановить все воспалительные процессы в кишечнике, залатать в нем все «дыры», поощрять рост нового здорового иммунного слоя (полезный микробиом).