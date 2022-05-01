Почему при возникновении аллергии нужно лечить кишечник?
Доктор Мария Зубарева назвала наиболее частые причины возникновения аллергический реакций.
Любая аллергия, будь она пищевая или сезонная, — это сигнал того, что в иммунной системе произошел серьезный сбой. Также очень часто аллергические реакции связаны с проблемами ЖКТ.
«Наш иммунитет живет в кишечнике, микрофлора кишечника — это важнейшее звено в формировании и поддержании безупречной работы иммунной системы. Аллергические реакции могут быть разнообразными, кожные раздражения, крапивница, насморк, слезоточивость глаз и т.д», — отмечает специалист.
Бактерии, которые живут в кишечнике, способствуют развитию лимфоцитов. Это именно они стоят на страже нашего иммунитета и дают отпор «врагу». Если на каком-то из этих этапов произошел сбой, появляются аллергические реакции.
Провоцирующими аллергию факторами являются продукты питания, животные, растения, бытовая химия, медикаменты, пылевые клещи. Эти факторы называют аллергенами.
Чтобы избавиться от аллергии, мало исключить аллерген. В первую очередь надо отрегулировать работу всего желудочно-кишечного тракта. Для этого нужно пересмотреть свои пищевые привычки, сделать ревизию рациона, отказаться от вредных продуктов и пищевого мусора.
Наталья Зубарева
Здоровье
Интегративный доктор; врач превентивной и антивозрастной медицины
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