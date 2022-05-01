Почему при возникновении аллергии нужно лечить кишечник?

«Наш иммунитет живет в кишечнике, микрофлора кишечника — это важнейшее звено в формировании и поддержании безупречной работы иммунной системы. Аллергические реакции могут быть разнообразными, кожные раздражения, крапивница, насморк, слезоточивость глаз и т.д», — отмечает специалист.

Любая аллергия, будь она пищевая или сезонная, — это сигнал того, что в иммунной системе произошел серьезный сбой. Также очень часто аллергические реакции связаны с проблемами ЖКТ.Бактерии, которые живут в кишечнике, способствуют развитию лимфоцитов. Это именно они стоят на страже нашего иммунитета и дают отпор «врагу». Если на каком-то из этих этапов произошел сбой, появляются аллергические реакции.Провоцирующими аллергию факторами являются продукты питания, животные, растения, бытовая химия, медикаменты, пылевые клещи. Эти факторы называют аллергенами.Чтобы избавиться от аллергии, мало исключить аллерген. В первую очередь надо отрегулировать работу всего желудочно-кишечного тракта. Для этого нужно пересмотреть свои пищевые привычки, сделать ревизию рациона, отказаться от вредных продуктов и пищевого мусора.