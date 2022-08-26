Можно ли спасти выбитый зуб? Мнение стоматолога

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зубы

Детский стоматолог Юлия Беговаткина рассказала, можно ли спасти выбитый зуб ребенка в результате травмы.

Многие родители сталкиваются с этой проблемой: ребенок выбил зуб… Что делать дальше? Можно ли его спасти?

«По статистике, к 12 годам у каждого третьего ребенка была травма зубов. Сломать или выбить зуб при падении очень просто. Ребенок упал, рот в крови и зуб в руке — картина не из приятных», — говорит эксперт.

Однако паниковать не стоит. Первым делом проведите осмотр. Что пострадало, кроме зуба? Возможно, есть ссадины на лице или рассечена губа?

Дальнейший алгоритм действий будет зависеть от результатов осмотра.⠀

Если зуб поломался, найдите отколовшуюся часть. Она будет нужна для стоматолога. В некоторых случаях ее можно «пришить» к зубу обратно.

Дальше нужно обязательно сходить к стоматологу. Он отправит вас на рентген, без которого нельзя оценить всю сложность ситуации.

В зависимости от того, как и в каком месте поломался зуб, будет зависеть дальнейшее лечение. Чем ближе к десне место поломки, тем меньше шансов и перспектив. Но все же они есть.

Если зуб не отломался, а наклонился, повернулся и так далее, нужно попробовать самостоятельно вернуть его на место. Если с первого раза не получилось — оставьте эту задачу профессионалам. Но постарайтесь попасть к стоматологу как можно скорее, в течение нескольких часов.

Чистка зубов поможет спасти сердце


Если зуб в результате травмы вдавился в десну — сразу мчимся к стоматологу, без отлагательств.

Выбитый зуб можно поставить на место


Если зуб выпал полностью, важно его найти. Если вернуть его на место в течение 20 минут после случившегося (конечно, лучше доверить это стоматологу), есть шансы, что зуб приживется обратно.
Юлия Беговаткина
Юлия Беговаткина
Здоровье
Стоматолог
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Теги : Юлия Беговаткина, выпал зуб, травма зуба
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