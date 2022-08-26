Можно ли спасти выбитый зуб? Мнение стоматолога

«По статистике, к 12 годам у каждого третьего ребенка была травма зубов. Сломать или выбить зуб при падении очень просто. Ребенок упал, рот в крови и зуб в руке — картина не из приятных», — говорит эксперт.

Многие родители сталкиваются с этой проблемой: ребенок выбил зуб… Что делать дальше? Можно ли его спасти?Однако паниковать не стоит. Первым делом проведите осмотр. Что пострадало, кроме зуба? Возможно, есть ссадины на лице или рассечена губа?Дальнейший алгоритм действий будет зависеть от результатов осмотра.⠀Если зуб поломался, найдите отколовшуюся часть. Она будет нужна для стоматолога. В некоторых случаях ее можно «пришить» к зубу обратно.Дальше нужно обязательно сходить к стоматологу. Он отправит вас на рентген, без которого нельзя оценить всю сложность ситуации.В зависимости от того, как и в каком месте поломался зуб, будет зависеть дальнейшее лечение. Чем ближе к десне место поломки, тем меньше шансов и перспектив. Но все же они есть.Если зуб не отломался, а наклонился, повернулся и так далее, нужно попробовать самостоятельно вернуть его на место. Если с первого раза не получилось — оставьте эту задачу профессионалам. Но постарайтесь попасть к стоматологу как можно скорее, в течение нескольких часов.Если зуб в результате травмы вдавился в десну — сразу мчимся к стоматологу, без отлагательств.Если зуб выпал полностью, важно его найти. Если вернуть его на место в течение 20 минут после случившегося (конечно, лучше доверить это стоматологу), есть шансы, что зуб приживется обратно.