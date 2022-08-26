Тазовое дно: где его искать и зачем укреплять?

«Тазовое дно представлено комплексом структур, к которым относятся мышцы, связки и фасции. Все вместе они формируют своеобразный „гамак“, функция которого — поддерживать органы малого таза: мочевой пузырь, матку и кишечник», — говорит эксперт.

В последнее время термин «тазовое дно» у всех на слуху. Все его тренируют, прокачивают и укрепляют. Однако мало кто знает, где находится этот «орган» и какую роль играет в нашем организме.Именно благодаря связкам и фасциям органы не провисают и прочно крепятся к скелету.Как выглядят фасции? Вы когда-нибудь разделывали мясо? Если да, то вы их видели. Тонкие пленки на мясе — и есть фасции. Вы же помните, насколько они тонкие, но при этом как сложно их бывает разорвать…В нашем теле также. Порваться фасции не могут, а вот провиснуть — легко. И тогда органы малого таза тоже опускаются.Именно поэтому над тазовым дном нужно работать, чтобы предотвратить опущение органов. Есть теория, согласно которой, как только органы малого таза начинают опускаться — начинается процесс старения организма.Крепкое тазовое дно — это качественная половая жизнь, хорошая чувствительность влагалища, профилактика недержания мочи и многих других неприятностей со здоровьем и дискомфорта в повседневной жизни.