Витилиго: белые пятна на коже — заболевание или симптом?

«За цвет кожи отвечает пигмент меланин. Основная его функция — защитная и антиоксидантная. Он поглощает ультрафиолет, чтобы защитить кожу. В организме могут происходить сбои, вызывающие разрушение этого пигмента и обесцвечивание кожи», — говорит эксперт.

«Если основная причина возникновения витилиго была психологическая, то со временем кожа снова наполнится пигментом, если человек работал с психологическим состоянием».

Витилиго — достаточно редкая болезнь, и все же она встречается. Симптомы яркие, не заметить их сложно. Белые пятна на коже, которые могут расти в размере и сливаться, локализоваться в одном месте или распространяться по всему телу.Многие воспринимают витилиго, как эстетический дефект. Но такое отношение рискованно, за белыми пятнами на коже может скрываться серьезная патология. В таком случае витилиго — всего лишь симптом.Нарушение выработки меланина может произойти в результате травм, ожогов, а также быть следствием аутоиммунных болезней.Также спровоцировать такой симптом может наследственность, постоянные стрессы, нехватка в организме витамина Д, белка. Нередко витилиго является признаком патологии печени.Если же витилиго — симптом или следствие других патологий, их нужно обязательно выявить. Сделать это поможет грамотный психолог.