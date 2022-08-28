Молочница в отпуске и после: что делать?

«Почему молочница так часто настигает именно в отпуске или сразу после, когда совсем не до нее? Может быть комплекс причин. И первая — жаркий климат, грибы его любят и могут в нем размножаться», — говорит эксперт.

Врач-гинеколог Камиль Бахтияров рассказал, как минимизировать риски и как действовать в случае, если избежать заболевания не удалось.Также спровоцировать молочницу может несоблюдение правил личной гигиены и нарушение микрофлоры в организме.Еще одна частая причина — общее снижение иммунной защиты организма по причине акклиматизации.Более высокая влажность, с которой мы часто сталкиваемся в путешествии, также благотворно сказывается на размножении грибов.Чтобы минимизировать риски, отдавайте предпочтение белью из натуральных тканей. Синтетика и тесное белье способствует развитию молочницы.Алкоголь, сладости, слишком острые специи, чрезмерное потребление пищи и проблемы с кишечником — все это повышает факторы риска.Чтобы не запустить заболевание, при появлении первых же симптомов старайтесь показаться врачу. Обязательно сдайте анализы, чтобы не перепутать молочницу с бактериальным вагинозом или инфекциями, которые передаются половым путем.Если возможности попасть к доктору в отпуске нет, облегчить состояние помогут свечи с натамицином. Однако по возвращении домой откладывать визит к гинекологу не стоит!