Действительно ли чеснок улучшает обмен веществ?
Во многих национальных культурах чеснок используется не только как приправа и специя, но и как лекарство от разных недугов. Действительно ли он так полезен?
Сразу стоит отметить, что чеснок абсолютно безопасен с точки зрения калорийности: 143 ккал на 100 г. При этом большинство содержащихся в нем углеводов неусвояемые. На повышение сахара в крови и рост веса чеснок тоже не влияет.
«Чеснок богат витаминами В1, В2, В3, В5, В6, В9, С, Е, К, D, РР, А и минералами: калий, кремний, фосфор, кальций, натрий, магний, сера, хлор, бор, ванадий, германий, кобальт, марганец, молибден, медь, хром, рубидий, железо, цинк, фтор, селен и другие», — говорит эндокринолог Ольга Павлова.
Такой разнообразный состав благотворно влияет на иммунитет, оказывает противовирусную и противогрибковую защиту, борется с паразитами. А еще чеснок — это хороший антисептик.
Что касается влияния на обмен веществ, чеснок способен снижать «плохой» холестерин и благотворно влиять на вязкость крови, приводить в норму давление. Это хорошая профилактика инсультов и инфарктов.⠀
Еще один чесночный бонус — улучшение памяти, активности мозга, повышение настроения.
Если у вас проблемы с либидо, добавьте в свой рацион чеснок, это очень сильный афродизиак.
Достаточно съедать один зубчик чеснока в день в сыром виде, чтобы со временем ощутить на себе все его полезные свойства. С осторожностью при язве желудка и панкреатите.⠀
Ольга Павлова
Здоровье
Врач-эндокринолог
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