Собаки реально делают людей счастливыми
Ученые из Кливлендской клиники доказали, что собаки действительно делают людей счастливыми за счёт увеличения уровня серотонина и дофамина, а также уменьшение артериального давления. Впрочем, большинству собачников об этом известно и без всяких исследований.
Ученые из Кливлендской клиники провели целый ряд наблюдений и экспериментов, который показал, что пребывание рядом с собакой повышает уровень положительных химических веществ в мозге, снижает артериальное давление, помогает снять стресс и депрессию. Конечно, только у людей, которые не боятся собак и не испытывают по отношению к ним негативных эмоций. Психиатры превозносят преимущества собак, поскольку прогулки с ними, ласки и даже простое нахождение рядом в одном помещении влияют на увеличение уровня серотонина и дофамина в мозге, однозначно повышая настроение.
Радикальные отличия собак от кошек в том, что с первыми нужно регулярно гулять. А это разновидность физических нагрузок, которая позволяет поддерживать здоровый вес, а также общаться со многими другими так называемыми собачниками, то есть поддерживать социальные контакты, что очень важно для психического благополучия. Прогулки с собаками положительно влияют на людей в состоянии депрессии, поскольку формируют у них чувство цели в жизни и лишают ощущения изоляции.
Сегодня статистика показывает, что в каждой третьей американской семье имеется собака. И это легко понять, поскольку эксперименты подтвердили высвобождение мозгом гормонов удовольствия серотонина и дофамина в момент простого нахождения рядом с этими домашними животными. А уровень гормона стресса кортизола в момент снижался. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Клиника Кливленда
Здоровье
крупный частный медицинский центр, который находится в американском городе Кливленд (штат Огайо)
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