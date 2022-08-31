Не помешает ли грибок замене коленного сустава

4 Фото: https://unsplash.com/photos/k8lvbvqCc6w
Не помешает ли грибок замене коленного сустава

К британскому доктору Мартину Скарру обратился пациент, который стоит в очереди на операцию по замене коленного сустава. Недавно у него выявили грибковую инфекцию ногтей, и мужчина волнуется, что успех операции теперь под сомнением. 

Разработан новый метод трансплантации коленного сустава


Грибковые инфекции ногтей на руках или ногах, известные как оникомикоз, поражают до 8% всех людей. Они вызывают изменения цвета ногтя, который также утолщается, может треснуть или сломаться. Грибки - не единственная причина этих инфекций, хотя на их долю приходится около 60% случаев. В остальных случаях патологию провоцируют дрожжевые инфекции вроде кандид. 

Эти грибки и дрожжи повсюду, а их патогенность условна. Незначительная травма ногтя или продолжительная влажность, например, при ношении кроссовок, могут стать идеальной средой для размножения. Ногти также в некоторой степени уникальны с точки зрения иммунитета, поскольку там меньшая устойчивость к инфекциям, хотя во всём остальном организме она повышена. Но грибки не проникают в другие ткани, и риска внутреннего распространения инфекции нет. 

Ученые назвали способ предотвратить замену коленного сустава


Я могу заверить вас в том, что грибковая инфекция ногтя не представляет угрозы для вашего здоровья в целом, нет риска и её распространения, из-за которого эффективность замены коленного сустава снизится. Противогрибковые таблетки имеют массу побочных эффектов, включая повреждения печени, и если эта чисто косметическая болезнь вас не сильно раздражает, лучше лекарства вообще не принимать. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Мартин Скарр
Мартин Скарр
Здоровье
штатный врач-консультант изданий Mail on Sunday и Mailonline
Читать MedikForum.ru в
Инъекции стероидов при артрозе не ускоряют необходимость замены коленного сустава
Замена коленного или бедренного сустава снижает риск падений
Пластырь из стволовых клеток поможет лечить колени
Теги : грибок ногтя, замена коленного сустава
В каком возрасте измерять холестерин
Не помешает ли грибок замене коленного сустава
Названо средство для профилактики рака кишечника