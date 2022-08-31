Как отучить детей от нездоровых закусок
Новое исследование показало, как заставить детей перестать так активно налегать на фастфуд и мучные изделия. Это психологическая стратегия, учитывающая детское уважение к авторитетам.
Учёные из Стаффордширского университета установили, что учащиеся средних школ часто неправильно оценивают количество поглощаемых своими друзьями нездоровых калорий, что увеличивает вероятность и их собственного переедания. В фокус-группах с участием детей в возрасте от 11 до 13 лет было установлено, что они не всегда правильно трактовали собственные пищевые предпочтения, не понимая, к каким краткосрочным и долгосрочным последствиям они могут привести.
Школьники регулярно налегали на нездоровые закуски, при этом пропуская основные приёмы пищи. Огромное значение при формировании их пищевого поведения играли сверстники. Наблюдения показывают, что регулярное поглощение разного рода чипсов, сухариков, картофеля фри и гамбургеров увеличивает вероятность долгосрочных проблем со здоровьем у подростков и набора избыточного веса.
И вот учёные из Великобритании разработали метод, который исправлял неверное представление школьников о поведении других людей. Оказалось, что если дети и подростки правильно понимали, насколько нездоровым является питание их ровесников, то и их собственное питание корректировалось на основе этих представлений. Другими словами, ребёнку важно объяснить, что его ровесники питаются неправильно, а не внушать эту мысль в отношении его рациона. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Стаффордширский университет
Здоровье
государственное высшее учебное заведение в Великобритании. SU открыл свои двери в 1971 году.
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