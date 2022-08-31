Гормональные препараты могут изменить форму вашего мозга

"Исследователи обнаружили механизм, задействованный определенным типом стероидов, известных как глюкокортикоиды, который изменяет природу белого и серого вещества в мозге. В мозге серое вещество отвечает за получение информации и регулирование оттока информации из мозга, в то время как белое вещество отвечает за передачу сигналов от мозга к другим частям тела", - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

"Воздействие на пациентов в долгосрочной перспективе было связано со снижением способности обрабатывать эмоции", - добавляет Гуреева, комментируя новое исследование.