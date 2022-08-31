Гормональные препараты могут изменить форму вашего мозга
Каждое лекарство, которое мы принимаем, оказывает влияние на организм. Помимо лечения болезни, которую он проглотил или вдыхал, чтобы облегчить, рассматриваемое лекарство чаще всего вызывает побочные эффекты. Хотя некоторые из них являются краткосрочными, использование одного типа лекарств может иметь долгосрочное влияние на функцию мозга пациента.
Стероиды (гормональные препараты) используются в ряде продуктов для лечения целого ряда состояний от астмы до экземы, а также для лечения других хронических заболеваний, таких как артрит. Хотя стероиды могут помочь миллионам пациентов с этими заболеваниями, в долгосрочной перспективе они могут оказаться вредными. Они могут изменить форму мозга и навредить неврологическим функциям.
"Исследователи обнаружили механизм, задействованный определенным типом стероидов, известных как глюкокортикоиды, который изменяет природу белого и серого вещества в мозге. В мозге серое вещество отвечает за получение информации и регулирование оттока информации из мозга, в то время как белое вещество отвечает за передачу сигналов от мозга к другим частям тела", - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.
Новые данные могут объяснить, почему стероиды связаны с неврологическими проблемами. Вероятность того, что стероиды вызывают изменения в мозге, «вероятна» и что их результаты могут лежать в основе психоневрологических побочных эффектов, наблюдаемых у пациентов, принимающих глюкокортикоиды.
"Воздействие на пациентов в долгосрочной перспективе было связано со снижением способности обрабатывать эмоции", - добавляет Гуреева, комментируя новое исследование.
Кроме того, те, кто принимал стероиды, также имели большую вероятность перепадов настроения и психических расстройств, таких как депрессия, наряду с повышенным риском усталости и беспокойства.
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