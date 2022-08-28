Эндометриоз: врач назвала лучшие продукты для снижения воспаления

Каковы основные причины эндометриоза?

"До сих пор неизвестна причина эндометриоза. В результате это означает, что это может быть трудно лечить", - говорит врач-гинеколог Елизавета Комарова специально для МедикФорум.

«Ешьте противовоспалительные продукты, такие как: лосось, костный бульон, сельдерей, зеленые листовые овощи, брокколи, черника, имбирь, куркума, семена чиа и столовая ложка семян льна вместо хлопьев или йогурта ежедневно. Избегание молочных продуктов, обработанных пищевых продуктов с высоким содержанием рафинированного сахара, кофеина и алкоголя», - советует гинеколог.