Эндометриоз: врач назвала лучшие продукты для снижения воспаления
Миллионы женщин страдают от симптомов эндометриоза, но об этом заболевании известно слишком мало. МедикФорум поговорил с акушером-гинекологом Елизаветой Комаровой, чтобы узнать больше о заболевании.
От этого заболевания страдает такое же количество женщин, как и от диабета. Часто болезненный опыт, в последние годы все больше женщин начали рассказывать о своем опыте этого состояния, поскольку призывы к более эффективному лечению растут.
Каковы основные причины эндометриоза?
"До сих пор неизвестна причина эндометриоза. В результате это означает, что это может быть трудно лечить", - говорит врач-гинеколог Елизавета Комарова специально для МедикФорум.
Ряд потенциальных причин включает:
• Генетика
• Ретроградная менструация
• Проблемы с иммунной системой
• Клетки эндометрия распространяются по телу с кровотоком или лимфатической системой
Известно, что эндометриоз зависит от эстрогена, который способствует воспалению, росту и боли, связанным с заболеванием. Однако это сложно, поскольку отсутствие эстрогена не всегда исключает наличие эндометриоза. Считается, что несколько других факторов способствуют развитию, росту и сохранению очагов эндометриоза. К ним относятся измененный или нарушенный иммунитет, сложные гормональные влияния, генетика и, возможно, загрязнители окружающей среды
Как и при других состояниях, изменения в питании часто могут помочь облегчить симптомы.
«Ешьте противовоспалительные продукты, такие как: лосось, костный бульон, сельдерей, зеленые листовые овощи, брокколи, черника, имбирь, куркума, семена чиа и столовая ложка семян льна вместо хлопьев или йогурта ежедневно. Избегание молочных продуктов, обработанных пищевых продуктов с высоким содержанием рафинированного сахара, кофеина и алкоголя», - советует гинеколог.
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