Стероиды способны изменить форму мозга

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Стероиды способны изменить форму мозга

Исследователи из Нидерландов в ходе изучения мозга почти 25 000 человек пришли к интересному выводу. Форма мозга у употреблявших стероиды и не употреблявших их была различной. 

Пациентам с астмой, артритом и экземой регулярно назначают препараты на основе стероидов. Их побочные эффекты хорошо известны, обычно они включают в себя тревожность, перепады настроения и депрессию. Однако учёные из Лейденского университета в Нидерландах обнаружили, что эти препараты, возможно, способны изменить структуру мозга, что подтвердило сканирование этого органа почти у 25 000 человек. Принимавшие глюкокортикоиды пациенты имели меньшее количество белого вещества - ткани, которая соединяет области мозга. 

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Нидерландские учёные полагают, что их открытие может объяснить связь этих препаратов с неврологическими проблемами. Хотя это и никогда не было доказано учёными, существует широко распространённое мнение о том, что некоторые калечащие неврологические симптомы вызываются стероидами. Новые исследования не доказало окончательной вины лекарств, однако выявило потенциальный механизм. 

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Вероятно, глюкокортикоиды вызывают изменения в головном мозге, но для подтверждения этих результатов необходимы дополнительные исследования. Глюкокортикоиды - это класс стероидов, которые используются для лечения астмы, артрита и экземы. Они эффективно уменьшает уровень воспалений и подавляют иммунную систему, но связаны с серьезными побочными эффектами, вроде гипертонии, диабета и ослабления костей. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

Лейденский университет

Медицина

Лейденский университет

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