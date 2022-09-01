Откровеннее всего дети с роботами
Исследование показало, что наиболее откровенные беседы о своём психическом здоровье дети ведут с роботами. К такому выводу пришли ученые из Кембриджского университета.
Этот 60-сантиметровый робот больше похож на реквизит какого-то старого малобюджетного фантастического фильма, чем на оборудование, которое относится к самому переднему краю медицинских исследований. Но учёные установили, что в компании с этим роботом дети чувствовали себя более комфортно. И они доверяли этому гуманоиду размером с ребёнка с очень смешной внешностью оценку собственного психического здоровья, причём в разговорах с роботом они проявляли большую откровенность, чем в беседах с собственными родителями. Робот получал такую информацию, которой дети раньше никогда ни с кем не делились.
Полученные выводы позволяют предположить, что медикам, особенно психологам, нужно более широко использовать таких игрушечных ассистентов при оценке психического здоровья детей. Хотя, конечно, роботы не предназначены для замены профессиональной психологической помощи. Но ведь бывают случаи, когда все традиционные методы не в состоянии выявить нарушения психического здоровья у ребёнка, поскольку внешние изменения очень мало заметны.
Именно поэтому учёные и хотели выяснить, помогут ли роботы в этом процессе. В экспериментах участвовало 28 детей в возрасте от 8 до 13 лет, которые проходили через индивидуальные 45-минутные сеансы с роботом гуманоидом по кличке Нао. Причем этот робот использовал детский голосок и даже стучал кулачками, чтобы создавать дружескую атмосферу. Он спрашивал детей о счастливых и грустных воспоминаниях за неделю, анкетировал о чувствах и настроениях, выявлял тревогу, панику и плохое настроение. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Кембриджский университет
Здоровье
ниверситет Великобритании, один из старейших (второй после Оксфордского) и крупнейших в стране, четвёртый старейший в мире
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