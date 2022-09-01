Три неизвестных предупреждающих сигнала гипертонии

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Три неизвестных предупреждающих сигнала гипертонии

Многим кажется, что гипертония хорошо изучена, и её легко будет вовремя выявить. Однако повышенное артериальное давление часто протекает незаметно, а есть и вовсе малоизвестные признаки, о которых никто не знает. 

Отёк лодыжек
Из-за повышенного артериального давления сердце должно работать более интенсивно, и с годами эти дополнительные усилия утолщают сердечную мышцу. Из-за этого она менее эффективно проталкивает кровь по организму. А подобное приводит к скоплению жидкости в ногах, и особенно в лодыжках. Поэтому если вы заметили такие отёки, обязательно воспользуйтесь тонометром. 

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Частые мочеиспускания
Речь идёт о никтурии или состоянии, при котором вы нередко просыпаетесь ночью с желанием посетить туалет. Оказалось, что между гипертонией и никтурией существует прямая связь. Она связана с чрезмерным употреблением соли, которая, как хорошо известно, в свою очередь провоцирует повышенное артериальное давление. 

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Импотенция
Ещё один малоизвестный признак гипертонии. Повышенное давление способно повредить слизистую оболочку кровеносных сосудов, что сделает артерии затвердевшими и суженными. Это классический атеросклероз, из-за которого уменьшается проток крови по всему организму, включая и зону полового члена. А чем меньше туда приливает крови, тем менее выраженной оказывается эрекция. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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Теги : симптомы гипертонии, признаки повышенного давления
Три неизвестных предупреждающих сигнала гипертонии
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