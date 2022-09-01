Алкоголь приводит к быстрому снижению зрения - врач дала рекомендации, как этому противостоять
Зрение может быть нарушено действиями, которые кажутся безобидными. Острая фраза «вы не знаете, что потеряли, пока не потеряли это» применима ко многим аспектам жизни. Это приобретает особый резонанс, когда речь идет о снижении зрения.
Хотя возраст ухудшает здоровье глаз, то, что вы вводите в свое тело, также может оказывать влияние. Алкоголь действует разрушительно.
«Алкоголь — в больших количествах — может нанести вред вашему здоровью глаз, а также другим частям тела. У людей, употребляющих слишком много алкоголя, может развиться дегенерация зрительного нерва, которая может повлиять на зрение — иногда очень серьезно и навсегда», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Как объясняет врач, механизмы «сложны, но могут включать прямую токсичность, а также истощение питательных веществ — особенно витаминов группы В при неправильном питании, связанном с высоким потреблением алкоголя».
Предупреждение является тревожным звонком для людей, которые злоупотребляют алкоголем.
Что может улучшить ваше зрение?
При выборе еды и напитков учитывайте определенные питательные вещества, которые действительно жизненно важны для здоровья ваших глаз. На самом деле хитрость заключается в том, чтобы следовать диете светофора.
Врач рекомендовала следующие продукты для улучшения зрения:
- Сладкий перец
- Помидоры
- Клубника
- Зеленые листовые овощи
- Ягоды
- Красное мясо (в умеренных количествах)
- Лосось
- Морковь
- Апельсины
- Абрикосы
- Капуста
- Авокадо
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