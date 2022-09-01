Алкоголь приводит к быстрому снижению зрения - врач дала рекомендации, как этому противостоять

«Алкоголь — в больших количествах — может нанести вред вашему здоровью глаз, а также другим частям тела. У людей, употребляющих слишком много алкоголя, может развиться дегенерация зрительного нерва, которая может повлиять на зрение — иногда очень серьезно и навсегда», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Что может улучшить ваше зрение?

Сладкий перец

Помидоры

Клубника

Зеленые листовые овощи

Ягоды

Красное мясо (в умеренных количествах)

Лосось

Морковь

Апельсины

Абрикосы

Капуста

Авокадо