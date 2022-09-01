Гипертония и диабет предсказывают раннее начало глаукомы

«Раннее развитие диабета 2 типа или гипертонии может быть предиктором глаукомы. Исследователи обнаружили, что у людей с диабетом 2 типа или высоким кровяным давлением повышен риск развития глаукомы. В настоящее время нам не хватает инструментов для лечения глаукомы, но при достаточном заблаговременном уведомлении возможно сохранить зрение пациентов. Раннее выявление глаукомы является ключом к лучшему контролю внутриглазного давления и предотвращению слепоты», - говорит врач общей практики Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

Глаукома может быть распространенным и излечимым заболеванием, но это не значит, что об этом не следует знать. Это состояние может вызвать ряд симптомов вокруг глаз и привести к необратимой потере зрения, если его не лечить в течение длительного периода времени. В результате крайне важно, чтобы люди знали о симптомах и о том, что может подвергнуть их повышенному риску развития заболевания.Раннее начало двух других распространенных состояний может указывать на наличие болезни.Глаукома обычно не вызывает симптомов на ранней стадии, после развития болезни она может начать вызывать такие признаки со стороны организма, как:• Интенсивная боль в глазах• Тошнота• Красные глаза• Головная боль• Болезненность вокруг глаз• Кольца вокруг огней• Затуманенное зрениеРанее МедикФорум писал о пользе витамина С.