Чем опасны подержанные детские игрушки
Стоимость детских игрушек постоянно растёт, и у многих пап и мам возникает искушение брать у знакомых подержанные игрушки, которые больше не нужны их выросшим детям. Однако если они сделаны из пластика, то представляют значительную опасность для здоровья детей, как установили шведские ученые из Университета Гётеборга.
Эксперты предупреждают, что пластиковые игрушки, разного рода куклы, фигурки и конструкторы представляют опасность для детского здоровья. 84% из них содержат опасный уровень токсических химических веществ, способных задерживать рост детей, увеличивать вероятность рака и бесплодия. Авторы исследования оценили показатели двух вредных токсинов в более чем 150 старых и новых игрушках.
Приблизительно в 30% новых игрушках было обнаружено превышение показателей этого токсина против тех предельных норм, которые установлены Евросоюзом. А вот среди старых игрушек установленным требованиям не соответствовало уже более 80% и, что совсем страшно, в некоторых старых игрушках содержалось в 400 (!) раза выше разрешённых концентрации так называемых «вечных химикатов», которые могут разлагаться в организме долгие годы.
Исследователи утверждают, что сформированная в обществе тенденция отказа от однородных товаров в пользу их неоднократного применения ради экологии не всегда автоматически является хорошей вещью. И чем чаще мы повторно используем те или иные предметы, тем выше риск столкнуться с опасными компонентами, которые были применены при их изготовлении. Особенно это касается игрушек, так как они предназначены для организма самых маленьких. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Гетеборга
Здоровье
университет в Гётеборге (Швеция). Гётеборгский университет, в котором обучаются около 37000 студентов, является одним из крупнейших в Скандинавии
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