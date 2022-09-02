Эти три причины точно не вызывают аутизм
Показатели аутизма в мире растут, что связано, в том числе, и с большей его выявляемостью. Но уровень знаний об этом нарушении развития у людей довольно низок, поэтому американские учёные и назвали три причины, которые абсолютно точно не могут спровоцировать аутизм, чтобы успокоить людей.
Прививки
Ещё в 1998 году в очень авторитетном журнале The Lancet появилась дезинформация о том, что вакцины могут провоцировать аутизм. Хотя с тех пор она очень много раз опровергалась, осадок, что называется остался. То исследование было признано катастрофически ошибочным, например, его выводы основывались только на 12 детях. Правда, потребовалось очень много времени для того, чтобы журнал отозвал эту публикацию - подобное произошло только в 2010 году. А медицинское сообщество с тех пор провело множество исследований с тысячами людей, которые всегда приходили к одному и тому же выводу - между вакцинами и аутизмом не существует никакой связи.
Плохое воспитание
Мнение о связи между воспитанием и аутизмом возникло ещё в 1940-х годах, когда специалисты по детскому развитию только пытались понять что такое аутизм. Люди предполагали, что он появляется из-за того, что мама плохо заботится о детях. Это представление нанесло очень большой ущерб родителям детей с аутизмом, которые винили во всём себя. К счастью, по мере развития представлений об этом расстройстве было доказано, что родители не имеют никакого отношения к возникновению аутизма у их детей.
Окружающая среда
Основную роль в развитии аутистических расстройств играет генетика - аутизм в 80% случаев опирается на наследственность. Но у вас может быть генетическая предрасположенность к чему-то, а для активации все равно должно произойти что-то ещё. Известно, что определённые факторы повышают вероятность аутизма вроде возраста родителей или инфекций у мамы во время беременности. Однако пока в распоряжении учёных нет доказательств существования каких-то факторов окружающей среды, которые сами по себе вызывали бы расстройства аутистического спектра. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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