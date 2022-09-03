Педиатр рассказала, почему нельзя оставлять ребенка в закрытой машине

«Ошибочно думать, что тепловой удар случается только из-за пребывания на солнцепеке. Перегрев организма происходит по разным причинам: кроватку малыша поставили вплотную к батарее; одели не по сезону или укутали в слишком теплое одеяло; держали в душной комнате, опасаясь сквозняков», — говорит эксперт.

Педиатр Анна Волик отмечает, что даже в зимнее время салон закрытого авто прогревается за несколько минут. Летом, в жаркую погоду — тем более.Усугубить ситуация может и нехватка жидкости. Последствия обезвоживания могут быть плачевными.Также стоит помнить о том, что дети гораздо тяжелее переносят перегрев. И если для взрослого человека атмосфера внутри закрытой машины может показаться вполне сносной, для ребенка это чревато негативными последствиями.Причина в том, что у детей еще не сформирована до конца система терморегуляции организма.Тепловой удар — один из рисков, которым вы подвергаете ребенка, оставляя его в запертом авто.Симптомы перегрева: головная боль, слабость, тошнота, учащенное дыхание и пульс. В тяжелых случаях возникает рвота, повышается температура, вплоть до обморока.При повышении температуры до критической отметки в 41-42 градуса ребенок может погибнуть.Если у ребенка появились перечисленные симптомы, его необходимо срочно перенести в прохладное место, уложить, снять одежду, по возможности завернуть в мокрую простыню или полотенце. Также необходимо дать ребенку как можно больше жидкости.При температуре выше 39 градусов срочно вызывайте скорую!Чтобы избежать столь тяжелых последствий, не оставляйте ребенка в закрытой машине даже если планируете уйти не надолго.