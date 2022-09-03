Педиатр рассказала, почему нельзя оставлять ребенка в закрытой машине

42 Фото: https://pixabay.com/ru/photos/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d1%8c%d1%8f-%d0%bc%d0%b0%d1%88%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b5%d1%88%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%be%d1%82%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba-6228275/
семья у авто

Даже пять минут пребывания ребенка в наглухо запертой машине могут привести к трагедии. Все дело в чрезмерном нагревании воздуха в закрытом авто.

Педиатр Анна Волик отмечает, что даже в зимнее время салон закрытого авто прогревается за несколько минут. Летом, в жаркую погоду — тем более.

«Ошибочно думать, что тепловой удар случается только из-за пребывания на солнцепеке. Перегрев организма происходит по разным причинам: кроватку малыша поставили вплотную к батарее; одели не по сезону или укутали в слишком теплое одеяло; держали в душной комнате, опасаясь сквозняков», — говорит эксперт.

Усугубить ситуация может и нехватка жидкости. Последствия обезвоживания могут быть плачевными.

Также стоит помнить о том, что дети гораздо тяжелее переносят перегрев. И если для взрослого человека атмосфера внутри закрытой машины может показаться вполне сносной, для ребенка это чревато негативными последствиями.

Причина в том, что у детей еще не сформирована до конца система терморегуляции организма.

Тепловой удар — один из рисков, которым вы подвергаете ребенка, оставляя его в запертом авто.

Симптомы перегрева: головная боль, слабость, тошнота, учащенное дыхание и пульс. В тяжелых случаях возникает рвота, повышается температура, вплоть до обморока.

При повышении температуры до критической отметки в 41-42 градуса ребенок может погибнуть.

Если у ребенка появились перечисленные симптомы, его необходимо срочно перенести в прохладное место, уложить, снять одежду, по возможности завернуть в мокрую простыню или полотенце. Также необходимо дать ребенку как можно больше жидкости.

Названы две ошибки в использовании детского автокресла


При температуре выше 39 градусов срочно вызывайте скорую!

Медики просят родителей не оставлять детей в машине


Чтобы избежать столь тяжелых последствий, не оставляйте ребенка в закрытой машине даже если планируете уйти не надолго.
Анна Волик
Анна Волик
Здоровье
Педиатр
Читать MedikForum.ru в
Тепловой удар: как защитить ребенка от перегрева летом?
Солнечный удар: как помочь ребенку?
Почему с потеплением на детской коже появляется сыпь?
Теги : Анна Волик, перегрев, ребенок в авто