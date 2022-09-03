«Изменение способа мочеиспускания» — уролог о главном признаке рака простаты

«Изменение в мочеиспускании может сигнализировать о болезни. Это может быть одним из признаков, но его можно спутать с тем фактом, что у некоторых людей — на самом деле у большинства мужчин — с возрастом предстательная железа, которая находится под мочевым пузырем, естественным образом увеличивается только в из-за эффекта старения, и это может вызвать тот же симптом. Поэтому, если люди замечают этот симптом, его легко проверить», - объяснил Гасанов.

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