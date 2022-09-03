«Изменение способа мочеиспускания» — уролог о главном признаке рака простаты
Рак предстательной железы является наиболее распространенным видом рака среди мужчин. Это также второй по смертности вид рака для мужчин, вызывающий тысячу смертей в месяц. Однако на самом деле поставить диагноз может быть сложно, поскольку один врач предупредил, что обычный симптом может быть «перепутан» с естественным явлением.
Врач-уролог Руслан Гасанов поделился специально для МедикФорум некоторыми общими предупреждающими знаками рака простаты.
«Изменение в мочеиспускании может сигнализировать о болезни. Это может быть одним из признаков, но его можно спутать с тем фактом, что у некоторых людей — на самом деле у большинства мужчин — с возрастом предстательная железа, которая находится под мочевым пузырем, естественным образом увеличивается только в из-за эффекта старения, и это может вызвать тот же симптом. Поэтому, если люди замечают этот симптом, его легко проверить», - объяснил Гасанов.
Эти изменения могут включать «более частое» мочеиспускание, трудности с мочеиспусканием и чувство неотложной потребности в мочеиспускании. Одна из больших проблем с раком простаты заключается в том, что у многих людей симптомы отсутствуют.
Некоторые испытывают боли в ногах и бедрах Обычно это признак того, что рак распространился на другие части тела.
Другие симптомы, которые могут возникнуть, если рак распространился, включают:
- Боль в спине или костях, которая не проходит после отдыха
- Усталость
- Потеря веса без причины
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