21 эякуляция в месяц снижает риск рака простаты на 33%

"Результаты исследования показывают, что определенное количество эякуляций в месяц может помочь мужчине снизить риск развития рака простаты. Выводы предоставляют дополнительные доказательства полезной роли более частой эякуляции на протяжении всей взрослой жизни. У мужчин, сообщающих о более высокой частоте эякуляции по сравнению с более низкой во взрослом возрасте, с меньшей вероятностью впоследствии будет диагностирован рак простаты", - говорит уролог Руслан Гасанов специально для МедикФорум.

Сперма — одна из сложных частей головоломки жизни, состоящей из двух частей. Чем здоровее сперма в простате, тем больше вероятность того, что одна из этих сперматозоидов попадет в яйцеклетки. Эякуляция является ключом к снижению риска рака предстательной железы.Что касается количества эякуляций в месяц, необходимого для получения пользы для здоровья, исследователи обнаружили, что мужчины, которые эякулируют 21 раз в месяц, на 33% реже заболевают раком простаты.Специалисты в области здравоохранения предупреждают, что это не означает, что эякуляция обязательно предотвратит развитие рака простаты.Если мужчина хочет держаться подальше от операционной и избежать рака предстательной железы, ему нужно приложить все усилия, чтобы избежать нездоровой пищи с высоким содержанием жиров и токсинов окружающей среды, которые способствуют проблемам с простатой.Ранее МедикФорум писал о продуктах, для повышения уровня железа.