Дефицит витамина B12: специфическое ощущение в ногах — атака на нервную систему
Витамин B12 является жизненно важным питательным веществом, отвечающим за многие функции организма, включая поддержание здоровья мозга и нервов и создание клеток крови. Когда его не хватает, он может вызвать всевозможные симптомы, в том числе необычное «ощущение» в ногах.
Дефицит витамина B12 начинается бессимптомно. Но со временем ряд симптомов, включая головокружение, выпадение волос, одышку и многое другое, может возникать одновременно или по отдельности.
"Многие люди с дефицитом будут испытывать странные ощущения в руках и ногах. Онемение рук и ног, которое может проявляться как «щущение, будто они «спят», является предупредительным признаком низкого уровня B12. Корень проблемы кроется в повреждении нервов, вызванном недостатком важнейшего витамина", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.
Витамин B12 жизненно важен для здорового развития нервных клеток, и когда его не хватает, нервная система может быть повреждена, что влияет на связь между вашими конечностями и мозгом. Дефицит витамина B12 может специфически повредить защитный слой вокруг клеток, известный как миелиновая оболочка.
Но повреждение нервов — не единственная причина странных ощущений в руках при дефиците витамина B12.
"Это состояние также вызывает чувствительность к теплу и холоду, что особенно проявляется в руках и ногах. Чувствительность может быть вызвана не недостатком кислорода, а не нервной проблемой", - добавляет невролог.
Кислород переносится по всему телу красными кровяными тельцами, которые помогают вырабатывать витамин B12. При дефиците витамина B12 организм не может вырабатывать здоровые эритроциты, что приводит к холоду.
Каковы другие симптомы дефицита витамина B12?
Состояние вызывает длинный список симптомов. Некоторые из них могут повлиять на ваш мозг. Среди наиболее распространенных из этих симптомов — потеря памяти и отсутствие концентрации внимания.
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