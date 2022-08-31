Дефицит витамина B12: специфическое ощущение в ногах — атака на нервную систему

"Многие люди с дефицитом будут испытывать странные ощущения в руках и ногах. Онемение рук и ног, которое может проявляться как «щущение, будто они «спят», является предупредительным признаком низкого уровня B12. Корень проблемы кроется в повреждении нервов, вызванном недостатком важнейшего витамина", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

"Это состояние также вызывает чувствительность к теплу и холоду, что особенно проявляется в руках и ногах. Чувствительность может быть вызвана не недостатком кислорода, а не нервной проблемой", - добавляет невролог.

Каковы другие симптомы дефицита витамина B12?