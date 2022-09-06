Отдых в солнечных краях может спровоцировать развитие волчанки



«Часто первые симптомы системной красной волчанки начинают проявляться после длительного отдыха на море», - цитирует Яну Лейнеман портал «Доктор Питер».

«Кожные проявления недуга, как правило, развиваются позднее: одним из самых характерных является так называемая «аллергия» на солнце – фотосенсибилизация», - добавила ревматолог.