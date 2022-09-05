Постоянное чувство голода может быть признаком опасных болезней
О постоянном голоде как о признаке некоторых опасных недугов рассказала в интервью специалист по питанию Лия Гавашели.
В некоторых случаях чувство голода становится аномальным – человек может ощущать сильное желание есть даже если поел совсем недавно, или его голод кажется вообще не проходящим. Медик Гавашели сообщила «Ленте.ру», что такое постоянное чувство голода может быть признаком потенциально опасных болезней.
Гавашели перечислила патологии, из-за которых нарушается аппетит, формируется неадекватный голод.
- Сахарный диабет.
- Гастрит.
- Язва желудка.
- Нарушения гормонального фона.
«Одной из причин постоянного чувства голода может быть проблема с гормоном лептином, который влияет на центр насыщения», - уточнила эксперт.
Помимо этого, неуемный аппетит может быть следствием инсулинорезистентности.
Специалист добавила, что за нарушениями, ведущими к постоянному голоду, нередко скрываются и психологические факторы. С этой проблемой следует обращаться к медицинским специалистам.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что может означать металлический привкус во рту.
Лия Гавашели
Здоровье
специалист по правильному питанию,, пластический хирург
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