Жара делает людей агрессивными
Жаркая погода настраивает на более агрессивную риторику в социальных сетях. К такому неожиданному выводу пришли учёные из Потсдамского института исследований воздействия на климат.
Прошедший август в России оказался абсолютно рекордным по количеству жарких дней, такая погода в нашей стране в августе не наблюдалось никогда. И вот новое исследование показывает, что экстремальные температуры не только принуждают нас чаще пользоваться вентиляторами, но и подталкивают на агрессивные, часто ненавистнические высказывания в социальных сетях. Исследователи обнаружили, что люди становятся более агрессивными во всемирной паутине, когда на улице слишком жарко.
Впрочем, и в те периоды, когда за окном отмечается очень низкая температура, уровень агрессивности интернет-общения тоже увеличивается. Язык ненависти в интернете становится новым каналом воздействия, посредством которого изменения климата могут повлиять на социальную сплочённость и психическое здоровье человека, как полагают исследователи.
В ходе своей работы они использовали алгоритм машинного обучения для анализа более 4 млрд твитов, опубликованных в США в период с 2014 по 2020 годы. 750 тысяч содержали ненавистнические высказывания. Когда их объединили с данными о погоде, то была установлена прямая связь, показывающая воздействие жары и холода на степень ненависти в интернет-постах. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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