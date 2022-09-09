Чем опасен аспирин: 4 возможных негативных воздействия на здоровье
Согласно современным знаниям, прием аспирина может иметь серьезные негативные последствия – особенно, если препарат принимается регулярно или употребляется зрелыми, пожилыми людьми.
Любой опытный врач вам скажет: принимать аспирин самостоятельно на регулярной основе без специального медицинского назначения нельзя. В том, чтобы иногда принять таблетку для обезболивания, нет ничего страшного, в остальных случаях использовать это лекарство можно только после консультации с врачом.
Чем же так опасен аспирин?
Известно, что препарат может быть эффективен при головной боли. Также имеются данные о том, что он может препятствовать развитию рака толстой кишки, а в низких дозах – снижает риск выкидыша у женщин. Кроме того, распространено мнение, что аспирин можно принимать профилактически с целью предупреждения сердечно-сосудистых заболеваний. Однако Немецкий фонд сердца констатирует, что данный эффект аспирина уже давно вызывает споры, и его прием с целью профилактики сгущения крови сопряжен с рядом возможных негативных воздействий на здоровье и развитием опасных последствий.
Влияние на сердце. Исследование 2021 года показало, что аспирин может нанести вред людям, у которых есть хотя бы один фактор риска сердечной недостаточности (эти факторы включают курение, высокое кровяное давление , высокий уровень холестерина, диабет). У таких людей регулярное использование аспирина может поспособствовать развитию инфаркта.
Кровотечение. В исследовании Университета Джорджии приняли участие 1000 человек, ежедневно принимавшие аспирин в течение пяти лет. С одной стороны, у них было зафиксировано снижение риска проблем с сердцем, но с другой стороны, ученые обнаружили значительно больше случаев внутренних кровотечений, в том числе в мозге и брюшной полости. В свою очередь, специалисты Целевой группы профилактических служб США (USPSTF), проанализировав итоги 13 рандомизированных клинических испытаний с профилактическим приемом низких доз аспирина, заключили:
«Людям старше 60 лет не следует рекомендовать профилактический прием аспирина из-за риска внутреннего кровотечения».
Влияние на печень и почки. Китайские исследователи предупреждают о негативном влиянии аспирина на печень, особенно если она уже подвержена хроническим нарушениям. Также они советуют не использовать данный препарат в лечении людей с высоким уровнем холестерина, сердечно-сосудистыми заболеваниями, проблемными почками.
Связь между аспирином и раком. Еще одна причина быть осторожным с аспирином: препарат увеличивает риск смерти от рака, это показало пятилетнее исследование 19 114 пожилых человек из Австралии и США. Ученые установили следующее: прием препарата связан не только с более высокой частотой диагностирования рака (она увеличивается на 19 процентов), но и с более высокой смертностью, когда аспирин принимается людьми, уже болеющими раком (в частности, раком молочной железы, предстательной железы, толстой кишки или легких).
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