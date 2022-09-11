Чем полезно какао при сахарном диабете и снижении веса?

«В 100 г какао содержится 289 ккал, при этом в нем 24,3 г белков, 15 г жиров и 10 г углеводов. Гликемический индекс какао равен 20. Какао богато витаминами (А, Е, В, РР) и микроэлементами (калий, кальций, магний, фосфор, железо, цинк)», — говорит эксперт.

На этот вопрос мы попросили ответить врача-эндокринолога Ольга Павлову.Благодаря такому составу, являясь мощным антиоксидантом, какао способно положительно влиять на состояние кожи, активизировать энергообмен, повышать выносливость и работоспособность.Мало кто знает о том, что какао — это природный афродизиак, поэтому оно оказывает благотворное влияние на либидо.Если вам нужно быстро восстановиться после интенсивных нагрузок (как физических, так и умственных), какао поможет.Можно ли пить какао при сахарном диабете? Можно, но при одном условии — подбирать продукты без сахара.Здесь важно отметить, что детские какао-порошки, которые продаются в готовом к употреблению виде, содержат огромное количество сахара.При сахарном диабете какао-порошок должен быть чистым, без вкусовых и других добавок.