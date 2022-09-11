Чем полезно какао при сахарном диабете и снижении веса?
Какао благотворно влияет на работу нервной системы, улучшает память, поднимает настроение, выравнивает эмоциональный фон. Можно ли употреблять этот напиток при сахарном диабете?
На этот вопрос мы попросили ответить врача-эндокринолога Ольга Павлову.
«В 100 г какао содержится 289 ккал, при этом в нем 24,3 г белков, 15 г жиров и 10 г углеводов. Гликемический индекс какао равен 20. Какао богато витаминами (А, Е, В, РР) и микроэлементами (калий, кальций, магний, фосфор, железо, цинк)», — говорит эксперт.
Благодаря такому составу, являясь мощным антиоксидантом, какао способно положительно влиять на состояние кожи, активизировать энергообмен, повышать выносливость и работоспособность.
Мало кто знает о том, что какао — это природный афродизиак, поэтому оно оказывает благотворное влияние на либидо.
Если вам нужно быстро восстановиться после интенсивных нагрузок (как физических, так и умственных), какао поможет.
Можно ли пить какао при сахарном диабете? Можно, но при одном условии — подбирать продукты без сахара.
Здесь важно отметить, что детские какао-порошки, которые продаются в готовом к употреблению виде, содержат огромное количество сахара.
При сахарном диабете какао-порошок должен быть чистым, без вкусовых и других добавок.
Ольга Павлова
Здоровье
Врач-эндокринолог
Оставить комментарий