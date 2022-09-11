Чем полезно какао при сахарном диабете и снижении веса?

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какао

Какао благотворно влияет на работу нервной системы, улучшает память, поднимает настроение, выравнивает эмоциональный фон. Можно ли употреблять этот напиток при сахарном диабете?

На этот вопрос мы попросили ответить врача-эндокринолога Ольга Павлову.

«В 100 г какао содержится 289 ккал, при этом в нем 24,3 г белков, 15 г жиров и 10 г углеводов. Гликемический индекс какао равен 20. Какао богато витаминами (А, Е, В, РР) и микроэлементами (калий, кальций, магний, фосфор, железо, цинк)», — говорит эксперт.

Благодаря такому составу, являясь мощным антиоксидантом, какао способно положительно влиять на состояние кожи, активизировать энергообмен, повышать выносливость и работоспособность.

Мало кто знает о том, что какао — это природный афродизиак, поэтому оно оказывает благотворное влияние на либидо.

Если вам нужно быстро восстановиться после интенсивных нагрузок (как физических, так и умственных), какао поможет.

Можно ли пить какао при сахарном диабете? Можно, но при одном условии — подбирать продукты без сахара.

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Здесь важно отметить, что детские какао-порошки, которые продаются в готовом к употреблению виде, содержат огромное количество сахара.

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При сахарном диабете какао-порошок должен быть чистым, без вкусовых и других добавок.
Ольга Павлова
Ольга Павлова
Здоровье
Врач-эндокринолог
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