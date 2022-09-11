Оливки и сахарный диабет: совместимо или нет?

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оливки

Врач-эндокринолог Ольга Павлова рассказала, разрешены ли оливки пациентам с сахарным диабетом, а также тем, кто страдает от лишнего веса.

Вопреки возможным разночтениям, сразу отметим, что оливки и маслины — это одно и то же. С той лишь разницей, что маслины — это полностью дозревшие плоды, а оливки — еще зеленые.

«Оливки, как и маслины, являются низкоуглеводными продуктами, поэтому они разрешены при низкоуглеводных диетах. В 100 граммах консервированных оливок 175 ккал. Гликемический индекс низкий — 15», — говорит эксперт.

В оливках содержатся витамины А, С, Е, бета-каротин, а также минералы (кальций, калий, натрий, железо).⠀

Регулярное употребление оливок в пищу способно улучшить обмен веществ. Также оливки благотворно влияют на функции мозговой деятельности, именно поэтому оливки полезны при интенсивных умственных нагрузках.

Кроме того, маслины можно есть для профилактики болезней сосудов и сердца. Они также уменьшают показатели плохого холестерина, имеют желчегонный эффект.

Оливки способны оказывать эффект обезболивания и уменьшать интенсивность воспалительных процессов в организме.

Также плоды оливкового дерева положительно сказываются на состоянии печени, волос и кожи.

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Важно: если у вас гипертония, то употреблять оливки нужно с осторожностью.

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При сахарном диабете оливки и маслины разрешаются. Однако старайтесь отдавать предпочтение оливкам с маринадом, в составе которого немного соли.
Ольга Павлова
Ольга Павлова
Здоровье
Врач-эндокринолог
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Теги : Ольга Павлова, оливки, сахарный диабет