Кардиолог озвучила неожиданные факты о кофе

«Содержание кофеина в 150 мл черного чая — 65 мг, в 25 мл крепкого кофе — 106 мг, в 300 мл энергетического напитка — 300 мг. Пиковые концентрации в крови достигаются через час после приема с периодом полураспада до 6 часов», — говорит эксперт.

Пользу несет не столько сам кофе, сколько содержащийся в нем кофеин, поэтому важно выбирать качественный натуральный продукт. К слову, кофеин содержится не только в кофе.⠀Попадая в организм, кофеин вступает в реакцию с рецепторами сердечно-сосудистой системы. Эффект будет зависеть не только от дозы кофеина, но и от того, как часто и насколько регулярно вы потребляете кофеин.Любители кофе знают, какой сильный эффект привыкания и даже зависимости он вызывает.⠀Кофеин расширяет коронарные сосуды, именно этим обоснован его антиаритмический эффект. Также кофеин способен оказывать противовоспалительное и антиоксидантное действие.При сахарном диабете кофеин сокращает всасывание глюкозы в тонком кишечнике, благодаря чему уменьшается ее концентрации в крови.Что касается гипертоников, кофеин может вызвать кратковременное повышение давления, но спровоцировать развитие гипертонии не может.