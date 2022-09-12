Кардиолог озвучила неожиданные факты о кофе

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кофе

Кардиолог Ольга Бокерия порадовала всех любителей кофе. Оказывается, этот напиток полезен для сердца, но в умеренных количествах.

Пользу несет не столько сам кофе, сколько содержащийся в нем кофеин, поэтому важно выбирать качественный натуральный продукт. К слову, кофеин содержится не только в кофе.⠀

«Содержание кофеина в 150 мл черного чая — 65 мг, в 25 мл крепкого кофе — 106 мг, в 300 мл энергетического напитка — 300 мг. Пиковые концентрации в крови достигаются через час после приема с периодом полураспада до 6 часов», — говорит эксперт.

Попадая в организм, кофеин вступает в реакцию с рецепторами сердечно-сосудистой системы. Эффект будет зависеть не только от дозы кофеина, но и от того, как часто и насколько регулярно вы потребляете кофеин.

Любители кофе знают, какой сильный эффект привыкания и даже зависимости он вызывает.⠀

Кофеин расширяет коронарные сосуды, именно этим обоснован его антиаритмический эффект. Также кофеин способен оказывать противовоспалительное и антиоксидантное действие.

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При сахарном диабете кофеин сокращает всасывание глюкозы в тонком кишечнике, благодаря чему уменьшается ее концентрации в крови.

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Что касается гипертоников, кофеин может вызвать кратковременное повышение давления, но спровоцировать развитие гипертонии не может.
Ольга Бокерия
Ольга Бокерия
Здоровье
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Теги : Ольга Бокерия, кофеин, кофе и сердце
Кардиолог озвучила неожиданные факты о кофе
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