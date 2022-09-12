Проблемы с мочеиспусканием: почему не получается сходить в туалет

Камни мочевого пузыря.

Камни в почках.

Опухоли.

Неврологические патологии (часто грыжи).

Травмы или рубцевание уретры.

«Мешать нормальному мочеотделению могут камни мочевого пузыря и почек, блокирующие уретру, а также опухоли мочевого пузыря – в этом случае появляющаяся моча будет содержать кровь. Обязательно обращайтесь к врачу при появлении крови в моче», - дал совет эксперт.

Камни мочевого пузыря.

Слабые мышцы мочевого пузыря.

Сужение мочевыводящих путей

Прием некоторых лекарств.

Менопауза и многоплодие у женщин.

Нейрогенные патологии – грыжи позвоночника, диабет, рассеянный склероз.