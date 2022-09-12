Проблемы с мочеиспусканием: почему не получается сходить в туалет
Если проблемы с мочеиспусканием возникают остро, то следует без промедлений обращаться к врачам. Острая задержка мочи, также известная как ишурия, в первую очередь поражает пожилых мужчин, но может возникать и у женщин.
Зачастую, когда речь заходит о проблемах с мочеиспусканием, подразумеваются слишком частые походы в туалет. Но существует также обратная сторона – невозможность помочиться. Иногда такое нарушение возникает внезапно, иногда носит хронический характер. Врач-уролог Вадим Башкатов заметил в комментарии «МедикФорум», что у мужчин его основной причиной обычно является увеличение простаты, тогда как у женщин за этим скрываются разные причины.
Медик назвал факторы, провоцирующие внезапную острую задержку мочеиспускания.
- Камни мочевого пузыря.
- Камни в почках.
- Опухоли.
- Неврологические патологии (часто грыжи).
- Травмы или рубцевание уретры.
«Мешать нормальному мочеотделению могут камни мочевого пузыря и почек, блокирующие уретру, а также опухоли мочевого пузыря – в этом случае появляющаяся моча будет содержать кровь. Обязательно обращайтесь к врачу при появлении крови в моче», - дал совет эксперт.
Хроническая задержка. Данная проблема заключается в том, что, несмотря на достаточно частые позывы к мочеиспусканию, человек не может мочиться полноценно. Его мочевой пузырь не опорожняется полностью, со временем возникает синдром так называемого избыточного мочевого пузыря, при котором начинает происходить недержание. Если данное нарушение оставить без лечения, хроническая задержка мочи может привести к серьезным проблемам – в частности, к повреждению почек.
Какие нарушения могут скрываться за хронической задержкой мочи.
- Камни мочевого пузыря.
- Слабые мышцы мочевого пузыря.
- Сужение мочевыводящих путей
- Прием некоторых лекарств.
- Менопауза и многоплодие у женщин.
- Нейрогенные патологии – грыжи позвоночника, диабет, рассеянный склероз.
Отличие острой от хронической задержки. При остром нарушении моча, которая больше не может отводиться и начинает скапливаться в мочевом пузыре, увеличивает давление и вызывает дискомфортное ощущение. Сначала это может быть легкая боль, но она может быстро ухудшиться.
Хроническая задержка мочи может быть безболезненной.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие изменения с мочой нельзя игнорировать – при их возникновении нужно обязательно обращаться к врачу.
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