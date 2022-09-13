Витамин С: с чем принимать и в каких дозировках?

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лимон

Нутрициолог Елена Суханова рассказала, с чем нужно сочетать витамин С, чтобы улучшить его усвоение, а также как правильно подбирать дозировку препарата.

«Если у вас нет изжоги, вам более 40 лет, то лучше принимать витамин С в форме аскорбиновой кислоты, которая повышает кислотность желудка. Также пользуется популярностью аскорбат кальция, но его преимущества по сравнению со стандартным витамином С не доказаны», — говорит эксперт.

Доктор отмечает, что обе формы витамина С усваиваются хорошо. Все остальное — уловки маркетологов.

Витамин С «дружит» с витамином Е и А, липолиевой кислотой, витаминами Р, В1, В2 и В12, железом. Эти препараты являются кофакторами друг для друга.

Стандартной профилактической суточной дозировкой витамина С в России считается 90 мг, но в полной мере все его свойства раскрываются при приеме от 150 мг в сутки.

Поскольку витамин С является водорастворимым и быстро выводится из организма, нутрициологи рекомендуют принимать его в дозировке 250 мг. Принимать больше за раз не имеет смысла — остатки пройдут транзитом и просто выведутся из организма с мочой.

При сильном стрессе или в период восстановления после тяжелой болезни можно принимать от 500 до 2000 мг витамина С в сутки, разбивая эту дозу на несколько приемов в день.

При дозировке в 3000 мг витамин С оказывает антидепрессивный эффект, однако такую дозу обязательно нужно согласовывать с доктором!

Диетолог рассказала, в каких дозах нужно принимать витамин С


Витамином С богаты шиповник, черная смородина, облепиха, киви, томаты, картофель, квашенная капуста, зеленый лук, малина, лимон, красный перец, петрушка, брокколи, укроп.

В каких дозировках принимать витамин В2?


Дополнительным источником витамина С являются ягоды. Однако помните, что при термической обработке витамин С разрушается.
Елена Суханова
Елена Суханова
Здоровье
Нутрициолог, диетолог
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