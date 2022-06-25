Нутрициолог рассказала, в каких дозировках принимать витамин В6

«Установленная профилактическая доза витамина В6 — 2 мг. Авторы некоторых исследований утверждают, что здоровому человеку нужно аж 50 мг. Но дозировка от 50 до 200 мг считается восполняющей и она актуальна при дефицитных состояниях», — говорит эксперт.

иридоксаль, п

иридоксамин. Но чаще всего встречается пиридоксин гидрохлорида.

Витамины группы В крайне важны для поддержания нормальной жизнедеятельности и здоровья организма. Витамин В6 или пиридоксин — очень важное звено в этой цепочке.Причем важно отметить, что повышенные дозы пиридоксина нужно принимать в комплексе с другими витаминами группы В и с магнием.В некоторых витаминных комплексах можно встретить другие названия витамина В6: пПередозировка витамином В6 может проявляться неприятными симптомами: немеют конечности, человек теряет равновесие, появляется повышенная чувствительность к свету, возможны расстройства ЖКТ.Верхние допустимые дозы официально не установлены, однако симптомы передозировки появляются после приема от 25 мг витамина В6 в течение длительного времени.