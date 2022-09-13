О чем говорит сильная слабость в ногах после инфекции: врач Мясников

«Если вдруг после пищевой токсикоинфекции или достаточно заметного ОРЗ у вас или у ребенка развивается слабость в ногах – ребенок перестал стоять, ходить, вам трудно встать с кресла, и все это прогрессирует, – пусть у вас или у вашего врача возникнет мысль: а нет ли здесь Гийена-Барре?» - поделился Александр Мясников.

Доктор Мясников рассказал, что синдром Гийена-Барре, считавшийся крайне редкой патологией, сегодня возникает все чаще. Потенциально это смертельно опасное нарушение. О его развитии говорит сильная слабость в ногах после инфекции, сообщил медик.Жертвы данного синдрома чаще всего начинают страдать от поражения периферических нервов на участках рук, ног, головы. При этом могут развиться как слабость, трудности в движении конечностями, лицевыми мышцами, глазами, так и паралич. По словам доктора Мясникова, главная опасность, которую таит в себе синдром Гийена-Барре, – это паралич дыхания,, способный привести к летальному исходу.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему могут возникать задержки в мочеиспускании.