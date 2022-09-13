Размер бокала поможет пить меньше
Если вы не можете контролировать количество употребляемых спиртных напитков, то хотя бы следите за размером посуды. Исследование учёных из Кембриджского университета показало, что при использовании меньших по размеру бокалов любители вина употребляют на 7% меньше этого напитка.
Если вам кажется, что вы перебарщиваете с вином, но никак не можете обуздать эту вредную привычку, обратите внимание на размер бокалов. Исследование ученых из Кембриджа показало, что этот простой трюк позволяет в некоторых случаях избежать появление головной боли на следующий день после банкета. В бокалы меньшего размера люди наливают не так много вина, и это благотворно сказывается на их здоровье.
Конечно, каких-то грандиозных результатов при использовании данного подхода ожидать не стоит, но количество употребляемого алкоголя удавалось уменьшить, в среднем, на 7%, при этом людям разрешалось пить ровно столько, сколько им хотелось. Исследователи теперь призывают к тому, чтобы в заведениях общественного питания вроде баров и ресторанов использовались только небольшие ёмкости. Это касается не только бокалов для вина, но и посуды для всех остальных спиртных напитков, включая рюмки и пивные кружки.
В исследовании приняли участие 260 семей, в которых употреблялось не менее двух бутылок вина в неделю. Наблюдения продолжались 14 дней, всех просили покупать обычное количество вина в традиционных бутылках, но где-то использовали бокалы объемом 290 мл, а где-то - 350. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Кембриджский университет
Здоровье
университет Великобритании, один из старейших (второй после Оксфордского) и крупнейших в стране, четвёртый старейший в мире.
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