Употребление определенных фруктов снижает риск рака кишечника

Влияет ли употребление фруктов на риск рака толстой кишки?

Метаанализ 24 исследований

"Метаанализ показал, что употребление некоторых из включенных фруктов было связано с более низким риском рака толстой кишки. Повышенное потребление цитрусовых, яблок, арбузов и киви было связано с более низким риском рака толстой кишки по сравнению с потреблением небольших количеств", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев, комментируя исследование специально для МедикФорум.

Высокое потребление

Цитрусовые : снижение риска на 9 процентов.

: снижение риска на 9 процентов. Яблоки : снижение риска на 25 процентов.

: снижение риска на 25 процентов. Арбуз : снижение риска на 26 процентов.

: снижение риска на 26 процентов. Киви: снижение риска на 13 процентов.

"По мнению авторов, этот эффект также может быть обусловлен потенциальным химиопрофилактическим действием различных растительных ингредиентов, таких как: Б. Нобилетин или нарингенин, которые содержатся, например, в кожуре цитрусовых".

Несколько видов фруктов связаны с более низким риском рака толстой кишки

Предотвратите рак с помощью девяти мер

Избегайте лишнего веса

Двигайтесь каждый день

Здоровое питание

Не курите

Пейте как можно меньше алкоголя

Избегайте канцерогенных веществ

Защищайтесь от УФ-излучения

Вакцинация против рака (гепатит В; ВПЧ)

Используйте предложения для раннего выявления рака.

Исследования показывают, что различные привычки образа жизни оказывают большое влияние на риск рака толстой кишки.также может оказать существенное влияние на риск заболеваний.Исследования показывают, что, прежде всего, рекомендуется употреблять достаточное количество клетчатки. Положительное влияние оказывает также большая доля в рационе фруктов и овощей и небольшая доля красного мяса и мясных продуктов.Влияние потребления отдельных видов фруктов на риск рака толстой кишки теперь изучалось в метаанализе. Для анализа были выбраны 24 обсервационных исследования из медико-научных баз данных.Чтобы выяснить, влияет ли потребление определенного типа фруктов на риск рака толстой кишки, риск рака толстой кишки в группе участников исследования, которые потребляли наименьшее количество каждого типа фруктов, сравнивали с группой, которая потребляла самая большая сумма.Но почему? С одной стороны, снижение риска рака толстой кишки может быть достигнуто за счет улучшения здоровья кишечника в результате потребления витаминов и клетчатки.Химиопрофилактика подразумевает прием лекарств для предотвращения определенных заболеваний.Увеличение потребления определенных видов фруктов может оказать положительное влияние на профилактику рака толстой кишки.Есть и другие меры по предотвращению рака. Исследователи рака и профилактики регулярно подчеркивают это.Ранее МедикФорум писал о необычных симптомах менопаузы.

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