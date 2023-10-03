«К продукции из муки высшего сорта относятся белый хлеб, булки, печенье и макароны из мягких сортов пшеницы», - уточнила эксперт в беседе с «Москвой 24».

«Отказ от изделий из муки высшего сорта – это профилактика сердечно-сосудистой недостаточности, гипертонии, диабета второго типа и развивающейся на его фоне дегенерации сетчатки глаз», - проинформировала медик.

Врач Соломатина посоветовала россиянам как можно реже употреблять в пищу продукты из белой пшеничной муки высшего сорта.Специалистка отметила, что такая еда является источником большого количества сахара и простых углеводов, которые очень быстро усваиваются и за короткое время резко повышают уровень глюкозы в крови. Ответной реакцией организма становится интенсивное выделение инсулина, и если человек часто ест мучные изделия, он рискует «заработать» инсулинорезистентность, то есть привыкание к выделяемому инсулину. В этом случае организм становится подвержен развитию диабета 2 типа.Кроме того, простые углеводы, поглощаемые с изделиями из белой муки, быстро создают профицит энергии, при котором происходит жироотложение и увеличивается масса тела. Вдобавок повышенная концентрация глюкозы в крови после их употребления негативно влияет на состояние сосудов, что позволяет появляться в них холестериновым бляшкам. Связанное с этим развитие атеросклероза – это прямая угроза для здоровья сердца и мозга.Таким образом, констатировала врач Соломатина: отказ от изделий из белой муки снижает риск диабета и болезни сердца.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что сахар по мнению врачей является одним из самых вредных для сосудов продуктов.

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