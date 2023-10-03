«Дискомфорт может распространяться на спину и усиливаться в тот момент, когда человек принимает горизонтальное положение (в сидячем положении болевой синдром менее заметен). Состояние может ухудшаться и после приема пищи».

Врач Карасев сообщил, что тяжелое заболевание поджелудочной железы влечет за собой изменения в двух системах организма: пищеварительной и гормональной. Симптомы, вызываемые нарушением их функционирования, могут проявляться и при развитии рака поджелудочной, при этом их легко спутать с другими проблемами. Например, это могут быть неприятности с кожей.Врач Карасев назвал желтизну кожи возможным признаком рака поджелудочной железы. Он добавил, что возникновение эффекта желтушности кожи и слизистой ткани может объясняться наличием злокачественной опухоли, поражающей головку поджелудочной.В свою очередь, онкологи из медицинской организации Cancer Research UK рассказали о дискомфорте в животе, часто возникающем при данном заболевании.Другой российский врач, гастроэнтеролог Диляра Лебедева заявила, что появление тянущей боли в боку является распространенным признаком возникших в ЖКТ нарушений, возможных заболеваний. По словам специалистки, человеку с таким симптомом нужно обязательно обследоваться, игнорировать его опасно.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что причиной длительного кашля могут быть серьезные заболевания , включая рак.

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