Врач Карасев назвал желтизну кожи возможным признаком рака поджелудочной железы

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Онколог Иван Карасев обратил внимание на признаки одного из наиболее агрессивных и смертоносных видов рака.

Врач Карасев сообщил, что тяжелое заболевание поджелудочной железы влечет за собой изменения в двух системах организма: пищеварительной и гормональной. Симптомы, вызываемые нарушением их функционирования, могут проявляться и при развитии рака поджелудочной, при этом их легко спутать с другими проблемами. Например, это могут быть неприятности с кожей.

Врач Карасев назвал желтизну кожи возможным признаком рака поджелудочной железы. Он добавил, что возникновение эффекта желтушности кожи и слизистой ткани может объясняться наличием злокачественной опухоли, поражающей головку поджелудочной.

В свою очередь, онкологи из медицинской организации Cancer Research UK рассказали о дискомфорте в животе, часто возникающем при данном заболевании.

«Дискомфорт может распространяться на спину и усиливаться в тот момент, когда человек принимает горизонтальное положение (в сидячем положении болевой синдром менее заметен). Состояние может ухудшаться и после приема пищи».

Другой российский врач, гастроэнтеролог Диляра Лебедева заявила, что появление тянущей боли в боку является распространенным признаком возникших в ЖКТ нарушений, возможных заболеваний. По словам специалистки, человеку с таким симптомом нужно обязательно обследоваться, игнорировать его опасно.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что причиной длительного кашля могут быть серьезные заболевания, включая рак.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Иван Карасев
Иван Карасев
Здоровье
врач-онколог, эндоскопист, кандидат медицинских наук
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Теги : рак поджелудочной железы, диагностика рака, Иван Карасев