Очкарики не всегда воспринимаются более умными
Исследование показало, что ношение очков далеко не всегда говорит окружающим о повышенном уровне интеллекта у их обладателей. А значит стереотипное представление очкариков, как людей умных, не соответствует действительности.
На Западе очень распространён сюжет о том, как заумная девушка «ботан» снимает очки, и люди неожиданно замечают её красоту. Здесь прослеживаются сразу два стереотипа. Во-первых, о том, что очкарики - это люди непременно умные, а во-вторых о том, что ношение очков делает человека непривлекательным. Стандарты красоты различаются в зависимости от страны и культуры, и учёных из Иордании интересовало, распространяется ли это идея на другие части света.
Они привлекли 517 участников из 5 местных университетов, из которых около 70% были без очков. Всем показывали 8 фотографий - 4 в очках и 4 без очков. Добровольцев просили оценивать каждый снимок с точки зрения привлекательности и интеллекта. На фото изображались молодые люди обоего пола арабской внешности.
Оказалось, что не носившие очков участники определяли фотографии лиц без очков более привлекательными, чем в очках. Однако участники этого исследования не считали людей в очках более интеллектуальными. Кроме того, они оценивали снимки людей без очков, как уверенных в себе больше, чем людей в очках. Следовательно, восприятие очкариков как людей более умных господствует только в западной культуре. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оставить комментарий