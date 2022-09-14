Невролог назвал главные ошибки при лечении депрессии

«Часто упускаются явные проблемы, которые могут усугублять ситуацию. Например, одной из причин развития депрессии является хроническая инфекция», — говорит эксперт.

Главная ошибка в том, что единственной или основной причиной депрессии считается негативное мышление или эмоциональный стресс. Но такой подход часто заводит в тупик все лечение.Нет и не может быть одной причины развития депрессии для всех. У двух человек с похожими симптомами могут быть абсолютно разные пути развития проблемы. Инфекция (герпес, ковид, дисбиоз, кандидоз и другие) — одна из наиболее распространенных причин.Когда мы имеем хроническую инфекцию (условную войну с патогенной микрофлорой на фоне дисбактериоза), мы имеем постоянно высокие провоспалительные цитокины в крови. И эти цитокины постепенно повреждают нейронные связи в головном мозге.В итоге нейронных связей становится меньше, теряется концентрация внимания, ухудшается память, настроение, появляется апатия. Хорошему настроению просто неоткуда взяться — нейронные связи уже повреждены воспалением.В результате мы получаем развитие депрессии на фоне хронической инфекции. Но эту причину при лечении депрессии часто упускают. Между тем, иммунная система оказывает самое непосредственное влияние на развитие депрессии.