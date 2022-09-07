Антидепрессанты: чем лечить «плохое настроение»?
За последние несколько лет продажи антидепрессантов увеличились на десять миллиардов долларов в год. При этом статистика тревожных расстройств и депрессий, наоборот, растет.
Врач-невролог Эльдар Рамазанов рассказал, эффективны ли антидепрессанты в лечении депрессии и почему вообще возникает это заболевание.
Антидепрессанты десятилетиями считались препаратами с доказанной эффективностью в лечении депрессии. Но в последнее время есть все больше доказательств, что назначение антидепрессантов не несет за собой той самой доказательной базы, о которой так часто говорят.
Так стоит ли в таком случае принимать антидепрессанты?
«Так называемая серотониновая теория развития депрессии не подтвердилась, поэтому не может считаться главной. У подавляющего большинства пациентов с депрессией не выявлен дефицит серотонина», — говорит эксперт.
А антидепрессанты в большинстве случаев направлены как раз на сохранение серотонина. Получается, что их назначали пациентам столько лет зря?
Это не значит, что антидепрессанты не работают совсем. Если они вам помогают, их можно использовать в период обострения, пока вы будете решать основную проблему развития депрессии. То есть, по сути, они нужны для облегчения состояния, а не решения проблемы.
Но на деле получается, что люди годами принимают антидепрессанты и уже не представляют без них жизни, как наркоманы.
На самом деле депрессия возникает на фоне сниженного нейрогенеза. То есть у человека становится меньше нейронов и меньше нейронных связей. А это именно они обеспечивают хорошее настроение и стабильный эмоциональный фон.
К истощению нервной системы можно прийти разными путями. Проблема может развиться после вирусной инфекции, на фоне выраженного дисбактериоза, на фоне выраженного стресса и так далее.
Поэтому искать одну волшебную таблетку от всего, когда причины могут лежать в разных плоскостях, — глупо и не эффективно.
Поэтому сначала устанавливаем причину развития депрессии, а уже потом подбираем препараты для лечения. И невсегда это будут антидепрессанты.
Эльдар Рамазанов
Здоровье
Врач-невролог
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