Антидепрессанты: чем лечить «плохое настроение»?

«Так называемая серотониновая теория развития депрессии не подтвердилась, поэтому не может считаться главной. У подавляющего большинства пациентов с депрессией не выявлен дефицит серотонина», — говорит эксперт.

Врач-невролог Эльдар Рамазанов рассказал, эффективны ли антидепрессанты в лечении депрессии и почему вообще возникает это заболевание.Антидепрессанты десятилетиями считались препаратами с доказанной эффективностью в лечении депрессии. Но в последнее время есть все больше доказательств, что назначение антидепрессантов не несет за собой той самой доказательной базы, о которой так часто говорят.Так стоит ли в таком случае принимать антидепрессанты?А антидепрессанты в большинстве случаев направлены как раз на сохранение серотонина. Получается, что их назначали пациентам столько лет зря?Это не значит, что антидепрессанты не работают совсем. Если они вам помогают, их можно использовать в период обострения, пока вы будете решать основную проблему развития депрессии. То есть, по сути, они нужны для облегчения состояния, а не решения проблемы.Но на деле получается, что люди годами принимают антидепрессанты и уже не представляют без них жизни, как наркоманы.На самом деле депрессия возникает на фоне сниженного нейрогенеза. То есть у человека становится меньше нейронов и меньше нейронных связей. А это именно они обеспечивают хорошее настроение и стабильный эмоциональный фон.К истощению нервной системы можно прийти разными путями. Проблема может развиться после вирусной инфекции, на фоне выраженного дисбактериоза, на фоне выраженного стресса и так далее.Поэтому искать одну волшебную таблетку от всего, когда причины могут лежать в разных плоскостях, — глупо и не эффективно.Поэтому сначала устанавливаем причину развития депрессии, а уже потом подбираем препараты для лечения. И невсегда это будут антидепрессанты.