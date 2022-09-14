Лечение герпеса: пошаговая инструкция

«Сразу скажу, что лекарств от герпеса не существует. То, что назначается, в лучшем случае на время снимает симптом. Проблему решать нужно комплексно, приводя в порядок весь иммунитет», — говорит эксперт.

Вирус герпеса есть почти у каждого, по статистике, его носителями являются 90% населения планеты. Но чтобы вирус герпеса активизировался и показал нам себя, нужны определенные условия. И в первую очередь, это снижение иммунитета.Что делать, если вирус уже атаковал, и нужно принимать экстренные меры? В первую очередь, помочь организму очиститься от токсинов и шлаков — сделать это помогут сорбенты.Принимать их надо не единоразово, а курсом. После этого все микроэлементы и витамины, которые вы принимаете, будут всасываться и усваиваться лучше.Вторым этапом нужно провести ощелачивание организма. В щелочной среде патогенные организмы, бактерии и вирусы, просто не смогут размножаться.Самый доступный инструмент для создания щелочной среды в организме — обыкновенная сода. Также ощелачиванию поможет потребление зелени.Доктор также рекомендует прием качественных препаратов омега-3 на постоянной основе. Это поможет укрепить иммунитет в целом буквально на клеточном уровне.Кроме того, постоянно восполняем дефициты витаминов и минералов в организме. При герпесе хороший результат показывают витаминные комплексы, в составе которых есть L-лизин.